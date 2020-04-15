Депутаты Рязанской облдумы передали в соцучреждения средства индивидуальной защиты

-

Депутаты Рязанской областной Думы Михаил Агапкин, Александр Жукаев и Татьяна Гусева передали в соцучреждения средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Михаил Агапкин передал около тысячи единиц средств защиты в детскую поликлинику №3, городскую больницу №5 и городской комплексный центр социального обслуживания населения. 900 медицинских масок в детскую больницу №3 отправил Александр Жукаев. Средства индивидуальной защиты и антисептики доставила в рязанскую школу №17 депутат Татьяна Гусева.

Парламентарии обсудили с представителями соцучреждений потребность в средствах защиты. Как было отмечено, она остается высокой в медицинских учреждениях, а также у сотрудников, которые в рамках социального обслуживания контактируют с наиболее уязвимой группой населения – пожилыми людьми и инвалидами. Депутаты заявили о готовности поддерживать медперсонал, социальных работников