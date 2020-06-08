Депутаты Рязанской гордумы передали ОКБ защитные маски

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Депутаты Рязанской городской Думы Дмитрий Володин и Никита Усачев привезли в областную клиническую больницу партию защитных масок. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
Депутаты передали маски главной медсестре ОКБ Елене Чинновой.
— Благодарим министерство здравоохранения Рязанской области и администрацию лечебного учреждения за содействие в прохождении административно-правовых процедур. Врачи и медсестры находятся на переднем крае борьбы с пандемией и особенно нуждаются в индивидуальных средствах защиты, — отметил Дмитрий Володин.
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