Депутаты проголосовали за уменьшение налогов для физических лиц

В четверг, 30 июля, на заключительном заседании весенней сессии Рязанской городской Думы депутаты проголосовали за уменьшение налога за 2019 год на 60% для физических лиц.

Чтобы получить налоговые льготы представители малого или среднего предпринимательств должны подать заявление в налоговую. Этим правом могут воспользоваться представители отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

Из-за принятия этого решения в бюджет города Рязани поступит на 5,5 млн. рублей меньше.