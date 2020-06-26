Депутаты фракции «Единая Россия» добились справедливости

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Группа депутатов фракции «Единая Россия» в региональном парламенте разработала законопроект «О предоставлении жилых помещений по договорам социального найма отдельным категориям граждан», направленный на решение жилищного вопроса жителей бывшего закрытого военного городка в поселке Желтухинский Скопинского района.

Поводом послужили обращения людей, проживающих в служебных квартирах, принадлежащих Министерству обороны РФ. Ведомство неоднократно предпринимало меры по их выселению, поскольку у них нет документов, подтверждающих право на это жилье.

«Ситуация в Желтухинском была на личном контроле членов фракции «Единая Россия», — подчеркнул один из авторов законодательной инициативы Петр Алабин. — Главной задачей для нас было создание правовой базы для того, чтобы жители поселка могли спокойно проживать в квартирах. При разработке законопроекта приоритетом было законодательное обеспечение защиты интересов граждан при передаче имущества военного ведомства».

По словам депутата, с принятием закона муниципалитет сможет заключить с гражданами договоры социального найма.

В начале июня Министерством обороны РФ подписан приказ, согласно которому начиналась процедура передачи объектов недвижимого имущества бывшего закрытого военного городка в собственность Шелемишевского сельского поселения Скопинского района. Соответствующий акт приема-передачи подписан 25 июня.

После подписания главой региона, членом Высшего совета партии Николаем Любимовым заключения на законопроект нормативный акт поступит в Рязанскую областную Думу. Документ планируется рассмотреть на ближайшем заседании законодательного собрания.