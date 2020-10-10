Депутату Рязанской облдумы Станиславу Подолю суд вынес запрет на совершение определенных действий

В пятницу, 9 октября, стало известно, что Басманный суд Москвы запретил депутату Рязанской облдумы Станиславу Подолю совершать определенные действия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.
По ее словам на депутата наложен ряд запретов, однако их конкретное наименование неизвестно. При этом Морозова заверила, что Подоль сможет покидать жилое помещение.
Помимо того, что Сергей Подоль является членом фракции «Единая Россия» и депутатов облдумы V,VI созывов, в 2020 году он занял девятое место в рейтинге самых богатых госслужащих и депутатов. Соответствующий ТОП составил журнал Forbes.