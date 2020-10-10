Депутату Рязанской облдумы Станиславу Подолю суд вынес запрет на совершение определенных действий

В пятницу, 9 октября, стало известно, что Басманный суд Москвы запретил депутату Рязанской облдумы Станиславу Подолю совершать определенные действия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

По ее словам на депутата наложен ряд запретов, однако их конкретное наименование неизвестно. При этом Морозова заверила, что Подоль сможет покидать жилое помещение.

— Депутат Рязанской облдумы проходит по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Помимо того, что Сергей Подоль является членом фракции «Единая Россия» и депутатов облдумы V,VI созывов, в 2020 году он занял девятое место в рейтинге самых богатых госслужащих и депутатов. Соответствующий ТОП составил журнал Forbes.