Депутат сообщил свою версию появления неприятного запаха в Рязани

Депутат Рязанской областной Думы от партии «За правду» Григорий Парсентьев записал видео, в котором рассказал, откуда в Рязани мог появиться неприятный запах. Запись размещена на сайте партии.
По словам Парсентьева, к нему обратились жители Окского поселения Рязанского района. Они рассказали, что в поле, на землях сельхозназначения, сжигается куриный помёт с местной птицефабрики. Затем его вывозят на полигоны к ближайшим населённым пунктам.
Парсентьев рассказал, что о сжигании назова ему сообщили во время пикета за чистый воздух, прошедшего в Рязани в воскресенье.