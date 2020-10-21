Депутат сообщил свою версию появления неприятного запаха в Рязани

Депутат Рязанской областной Думы от партии «За правду» Григорий Парсентьев записал видео, в котором рассказал, откуда в Рязани мог появиться неприятный запах. Запись размещена на сайте партии.

По словам Парсентьева, к нему обратились жители Окского поселения Рязанского района. Они рассказали, что в поле, на землях сельхозназначения, сжигается куриный помёт с местной птицефабрики. Затем его вывозят на полигоны к ближайшим населённым пунктам.

– Активисты рязанского отделения отправились на места. По мнению Григория Парсентьева, запах вони, накрывший Рязань, может быть в том числе и по этой причине, – говорится в сообщении на сайте партии.

Парсентьев рассказал, что о сжигании назова ему сообщили во время пикета за чистый воздух, прошедшего в Рязани в воскресенье.