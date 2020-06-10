Депутат Рязанской облдумы помог детсаду благоустроить площадки

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Депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог вместе со студентами-волонтёрами Рязанского политеха принял участие в подготовке детского сада №145 к приему детей после ограничительного режима. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Парламентарий и студенты привели в порядок детские площадки.

Кроме того, по просьбе заведующей детским садом Марины Шабординой, он осмотрел место для будущей летней веранды. Как рассказала руководитель дошкольного учреждения, еще одна летняя веранда необходима к приему детей после периода самоизоляции. Игорь Мурог заверил, что также примет участие в работах.