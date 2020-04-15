Депутат Рязанской облдумы подарил планшеты учащимся трёх школ

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Депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков передал планшеты в рязанские школы №72 и 73, которые будут распределены наиболее нуждающимся семьям. Об этом сообщает сайт облдумы.

Пупков также вручил планшет ученику школы №14 Илье Заволокину. Илья из многодетной семьи, где воспитываются 6 детей. Депутат поговорил с его родителями о вопросах, которые возникают при дистанционном обучении. Оксана и Сергей Заволокины отметили, что в домашних условиях, где несколько детей школьного и младшего возраста, достаточно сложно организовать этот процесс. Но родителя видят большой плюс в том, что дети заняты и осваивают школьную программу.