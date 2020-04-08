Депутат Рязанской облдумы передал планшеты для дистанционного обучения школе №67

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8 апреля депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков передал планшеты для дистанционного обучения руководству школы №67 Рязани. Об этом сообщает сайт облдумы.

В беседе с директором учебного заведения Владимиром Бараковским Пупков отметил, что хотел бы помочь тем ребятам, у которых нет личных компьютеров. Депутат предложил оставить эти планшеты в пользование самым успешным ученикам после окончания режима самоизоляции.

Директор школы поблагодарил депутата и подтвердил, что не у всех школьников есть компьютеры. Он заверил, что гаджеты уже сегодня будут предоставлены ученикам. Сергей Пупков он пожелал терпения педагогам, на которых ложатся основные трудности перехода на новый формат обучения.