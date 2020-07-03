Депутат Рязанской облдумы о состоянии сквера Скобелева: вся зеленая зона заросла травой и бурьяном

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Депутат Рязанской областной Думы Татьяна Баринова проконтролировала соблюдение правил благоустройства общественных и дворовых территорий, в том числе сквера Скобелева на улице Новоселов в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Комплексное благоустройство сквера Скобелева проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Работы начались в 2019 году. Здесь были выложены плиткой дорожки, проведено озеленение, установлены лавочки и освещение. В ходе осмотра объекта, отобранного горожанами по результатам рейтингового голосования, было выявлено несоблюдение требований правил благоустройства, утвержденных администрацией областного центра.

– Очень хорошо, когда в городе реализуются проекты по благоустройству, и очень плохо, когда в дальнейшем это благоустройство не поддерживается на должном уровне. Вся зеленая зона, клумбы, кустарники заросли травой и бурьяном. Кому нужно такое место отдыха? С этим вопросом я обратилась в управление благоустройства Рязани и Дирекцию благоустройства города, – рассказала Татьяна Баринова.

Парламентарий осмотрела муниципальную территорию в районе домов 33Г, 35, 35А по ул. Новоселов. Здесь также обнаружены нарушения.