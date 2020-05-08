Депутат Госдумы Евгений Ревенко передал многодетной семье компьютер

В настоящее время все школьники Рязанской области в связи с пандемией коронавируса находятся на дистанционном обучении. Одной из основных проблем, с которой пришлось столкнуться при организации нового формата освоения учебного материала, стало отсутствие необходимой техники у учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В Шиловском районе проживает многодетная семья Заякиных. Отец — Алексей Николаевич, настоятель Петро-Павловского храма села Наследничье, мать — Юлия Федоровна, домохозяйка. Они воспитывают четверых детей, трое из которых — Кирилл, Илья и Елизавета — школьники.
Жители муниципалитета написали в социальные сети обращение с просьбой оказать Заякиным содействие с организацией дистанционного обучения детей, так как семья испытывает финансовые трудности — работает только отец.
По словам знакомых, в семье Заякиных все заботятся и помогают друг другу.
На обращение жителей откликнулся депутат Государственной Думы от Рязанской, Липецкой, Владимирской и Воронежской областей Евгений Ревенко. Парламентарий приобрел для многодетной семьи ноутбук.
Вручил технику секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», участник предварительного голосования Аркадий Фомин.
Алексей Николаевич и Юлия Федоровна поблагодарили депутата за оказанную помощь, отметив, что дети-школьники смогут проходить учебные программы в новом формате более полноценно.
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