Депутат Госдумы Елена Митина перевела деньги на ликвидацию последствий ЧС в Скопинском районе

В Скопинском районе продолжается устранение последствий пожара на территории военной части, расположенной в посёлке Желтухинский. Напомним, 7 октября там произошло возгорание склада с боеприпасами.

В деревнях Шелемишевские хутора, Дегтярка, Журавлиха и Кузьминки-2 были полностью уничтожены 29 домов, пострадали 404 квартиры в 22 многоквартирных домах военного городка, более трех сотен домов, здания школ и детских садов, магазинов в нескольких поселках.

8 октября депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина посетила эвакуационный пункт, расположенный в Вослебовской школе Скопинского района. На тот момент в пункте постоянно находились 46 человек. Парламентарий привезла пострадавшим постельное белье, полотенца, предметы личной гигиены, пообщалась с гражданами и узнала, какая помощь необходима им в данный момент.

– Люди оказались в трудном положении. Многие покидали свои дома, взяв с собой только документы. На сегодняшний день в Скопинском районе работают шесть межведомственных комиссий, идет оценка ущерба, нанесенного имуществу жителей, проводятся денежные выплаты пострадавшим, – рассказала Елена Митина. – Но, как говориться, чужой беды не бывает. Наравне с официальными структурами желание помочь выразили и простые рязанцы.

Парламентарий отметила, что во многих муниципалитетах были организованы пункты сбора одежды, постельных принадлежностей, средств гигиены, других вещей первой необходимости. Также на базе Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» работает телефон горячей линии 8-800-222-65-63, позвонив на который можно узнать, в чем именно нуждаются пострадавшие.

– Кроме этого, в целях оказания поддержки людям, которые остались без жилья, одежды и средств существования, открыт специальный расчетный счет, на который желающие могут перевести денежные средства для помощи пострадавшим, – отметила Елена Митина. – Я, как и многие неравнодушные рязанцы, не смогла остаться в стороне и перевела часть своей месячной зарплаты в помощь для ликвидации ЧС в Скопинском районе.

Наименование получателя – УФК по Рязанской области (Администрация муниципального образования – Скопинский муниципальный район Рязанской области)

ИНН 6219002391

КПП 623301001

Расчетный счет 40101810400000010008 в Отделение Рязань г. Рязань, БИК 046126001

ОКТМО 61644000

КБК: 603 20705030 05 0000 150 – Добровольные пожертвования на оказание помощи в ликвидации ЧС в Скопинском районе