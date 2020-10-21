Депутат Госдумы Елена Митина перевела деньги на ликвидацию последствий ЧС в Скопинском районе

В Скопинском районе продолжается устранение последствий пожара на территории военной части, расположенной в посёлке Желтухинский. Напомним, 7 октября там произошло возгорание склада с боеприпасами.
В деревнях Шелемишевские хутора, Дегтярка, Журавлиха и Кузьминки-2 были полностью уничтожены 29 домов, пострадали 404 квартиры в 22 многоквартирных домах военного городка, более трех сотен домов, здания школ и детских садов, магазинов в нескольких поселках.
8 октября депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина посетила эвакуационный пункт, расположенный в Вослебовской школе Скопинского района. На тот момент в пункте постоянно находились 46 человек. Парламентарий привезла пострадавшим постельное белье, полотенца, предметы личной гигиены, пообщалась с гражданами и узнала, какая помощь необходима им в данный момент.
Парламентарий отметила, что во многих муниципалитетах были организованы пункты сбора одежды, постельных принадлежностей, средств гигиены, других вещей первой необходимости. Также на базе Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» работает телефон горячей линии 8-800-222-65-63, позвонив на который можно узнать, в чем именно нуждаются пострадавшие.
Наименование получателя – УФК по Рязанской области (Администрация муниципального образования – Скопинский муниципальный район Рязанской области)
ИНН 6219002391
КПП 623301001
Расчетный счет 40101810400000010008 в Отделение Рязань г. Рязань, БИК 046126001
ОКТМО 61644000
КБК: 603 20705030 05 0000 150 – Добровольные пожертвования на оказание помощи в ликвидации ЧС в Скопинском районе