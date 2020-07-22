День рождения Сергея Есенина отметят в Сербии, Франции и Китае

В среду, 22 июля, в селе Константиново Рязанской области состоялось совещание по вопросам подготовки и проведения празднования 125-летия со дня рождения поэта.

Губернатор Николай Любимов заявил, что центральным местом празднования будет музей в селе Константиново. Здесь состоится Всероссийский есенинский праздник поэзии и другие мероприятия в честь юбилея поэта.

При подготовке праздничных мероприятий губернатор поручил обратить особое внимание обеспечению безопасности людей

– Уверен, что 125-летие со дня рождения Есенина будет запоминающимся событием для всех рязанцев и тех, кто любит и знает творчество поэта, – сказал Губернатор.

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов рассказал, что список мероприятий пришлось видоизменить в связи с пандемией COVID-19.

Директор ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина» Борис Иогансон подробно рассказал о работе по организации «Есенинской площадки» на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, который пройдет в 2020 году, а также о Всероссийской есенинской неделе. Мероприятия в честь 125-летия со дня рождения С.А. Есенина состоятся не только в России, но и за рубежом, в том числе Франции, Сербии, Китае.