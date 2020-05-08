День Победы в режиме онлайн. Расписание трансляций

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Из-за введенных ограничений на массовые мероприятия празднование 75-летия Великой Победы переместилось с городских улиц и площадей на просторы интернета. Благодаря онлайн-трансляциям, миллионы россиян побывают на военно-морском и авиационном парадах, смогут почтить память павших воинов, услышать поздравления популярных артистов и увидеть праздничный салют.

Рассказываем о самых интересных событиях.

Концерт Дмитрия Хворостовского «Песни военных лет»

Когда: 8.00

Где: на канале «Россия»

Концерт творческих коллективов ДК Приокский «Этот день мы приближали, как могли»

Когда: 9.00

Где: в группе ДК «Приокский» ВКонтакте

Документальный фильм «Парад Победителей»

Когда: 9.15

Где: На канале «Россия»

24 июня 1945 года в Москве состоялся легендарный парад в честь Победы над гитлеровской Германией. В нем приняли участие 24 маршала и свыше 30 тысяч фронтовиков. Командовал парадом Константин Рокоссовский, а принимал его Георгий Жуков. Почему для маршалов долго не могли подобрать коней? Кто из иностранных военных участвовал в параде? Почему за десять минут до вылета отменили пролет над Красной площадью 570 боевых самолетов? Кто принял решение бросить к подножию Мавзолея 200 немецких знамен?

Проект «Говорит и показывает Ленинград»

Когда: 9:45–22:30.

Где: специальная страница «Фонтанки.ру».

Вещание откроется обращением президента и репортажем с морского и авиационных парадов в Санкт-Петербурге и Москве. Канал будет транслировать и другие события праздничного дня, а также почтит память павших «Минутой молчания» и покажет праздничный салют. Подключившиеся к вещанию смогут принять участие в акции «Свеча в окне», скачав специальное приложение для смартфонов, и помочь в создании «Интерактивного музея забытых фронтовых вещей». В онлайн-концерте «Говорит и показывает Ленинград» выступят звезды эстрады, артисты театра и кино. Среди заявленных исполнителей песен военных лет — Александр Розенбаум, Евгений Дятлов, Александр Малинин, Дмитрий Певцов.

Обращение президента РФ Владимира Путина

Когда: 10.00

Где: федеральные каналы

Парад 1945-го года

Когда: 10.20

Где: На канале «Победа»

В 75-летний юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 9 мая, телеканал «Победа» покажет восстановленную кинохронику парада 24 июня 1945 года, в который вошли уникальные, ранее не издававшиеся кадры с Красной площади.

Онлайн-акция «Бессмертный полк»

Когда: в 11:00.

Где: на сайте акции «Бессмертный полк» и других.

Ежегодный парад памяти переносится в онлайн-режим. Показ заранее присланных фотографий участников войны будет осуществляться на больших медиаэкранах по всей России, а также на портале «Бессмертного полка», на платформах онлайн-кинотеатров «Okko» и Море.тв, в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и по телеканалам «СТС» и «Победа».

Акция «Поем Двором»

Когда: в 12.00

Вы можете петь любимые песни военных лет в течение всего дня — в открытых окнах со своими соседями по двору. В момент акции песни будут транслировать на телевидении и радио, а социальная сеть «Одноклассники» предложит спеть лучшие из военных песен в караоке.

Онлайн-экскурсия по «Ленрезерву»

Когда: в 12:00.

Где: на сайте «Ленрезерва», на «Триколор Кино и TВ» и телеканале «78».

Крупнейшее выставочное пространство приглашает осмотреть коллекцию боевой и гражданской техники, оружия, предметов быта и других подлинных артефактов 1940-х годов. Экспозиция разбита на тематические локации, воссоздающие эпизоды Второй мировой войны. В трансляции принимают участие фронтовые концертные бригады, составленные из артистов петербургских театров.

Акция «День Победы на всех языках»

Когда: 9–11 мая, круглосуточно.

Где: сайт акции.

На сайте размещена минусовая фонограмма знаменитой песни Давида Тухманова и текст Владимира Харитонова, переведенный на языки народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы акции предлагают, выбрав любой язык, исполнить песню под «Караоке», записать и выложить полученный аудио- или видеоролик в соцсетях. Творчество лучших исполнителей будет опубликовано на сайте «Диктанта Победы», вместе с клипами профессиональных певцов.

Онлайн-проект «Памяти друга»

Когда: в 12:00.

Где: сайт Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме перенес ежегодную акцию ко Дню Победы из Шереметевского сада на свой сайта. В режиме онлайн продемонстрируют военные фотографии родных и друзей, собранные работниками музея и присланные посетителями.

Концертная программа Рязанской областной филармонии «Победа звучит»

Когда: 13.00

Где: в группе Рязанская область Вконтакте

Концерт «Песни Победы»

Когда: 14.00

Где: Первый канал

Трансляция авиашоу пилотажных групп в Кубинке

Когда: с 15.30 до 16.30

Где: федеральные каналы

Онлайн-концерт «На фронте я актером не был…»

Когда: в 16:00.

Где: в официальной группе Молодежного театра на Фонтанке «ВКонтакте»

Трансляция прошлогоднего спектакля, посвященного памяти актеров-фронтовиков Владимира Этуша, Михаила Пуговкина, Владимира Басова, Павла Луспекаева и других. Также в сети будет опубликована поэтическая программа, подготовленная детьми артистов. В рамках акции «Дети о Победе» они прочтут стихи о войне.

Концерт-акция «Поем Победе»

Когда: в 16:00.

Где: в группе акции «ВКонтакте».

Большой сборный концерт звезд российской эстрады, исполнителей, известных по телевизионным проектам и народных коллективов. Артисты, находящиеся в условиях самоизоляции, по очереди выйдут в прямой эфир с поздравлениями. В программе примет участие Детский музыкальный театр «Домисолька».

Праздничный канал «День Победы»

Когда: в 18.40

Где: на канале «Россия»

Это специальный проект, созданный к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Отдадим дань памяти героям, вспомним их подвиги и вместе с любимыми артистами споем песни Великой Победы. Встретим главный праздник страны дома, но вместе со всей страной!

Минута молчания

Когда: 19.00

Где: федеральные каналы

Спектакль Рязанского областного театра кукол «Нам-дороги эти позабыть нельзя»

Когда: 19.00

Где: в группе «Рязанская область» Вконтакте

Видеоконцерт-спектакль «Письма в небеса»

Когда: в 19:00.

Где: на сайте Национального драматического театра России (Александринского театра), а также на официальном YouTube-канале Александринке, в его Instagram-аккаунте, в группе «ВКонтакте» и в эфире приложения «Триколор Кино и ТВ».

Праздничная программа Александринского театра. Молодые артисты исполнят песни, написанные в разные годы о войне. Концерт отличает широкий жанровый диапазон от классики советской эстрады до произведений бардов и рок-композиций.

Акция «Поём «День Победы»

В 19:05 после «Минуты молчания» выйдите на балконы или встаньте у открытого окна и исполните главную песню 9 мая «День Победы», держа в руках изображения своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Акция «Фонарики Победы»

Когда: 22.00

Рязанцы могут зажечь в окнах фонарики и свечи и вспомнить тех, кто защищал нашу Родину.

Программа будет дополняться.

Фото littleone.com