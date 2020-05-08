Пятница, 8 мая, 2020
13.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

День Победы в режиме онлайн. Расписание трансляций

- Advertisement -

Из-за введенных ограничений на массовые мероприятия празднование 75-летия Великой Победы переместилось с городских улиц и площадей на просторы интернета. Благодаря онлайн-трансляциям, миллионы россиян побывают на военно-морском и авиационном парадах, смогут почтить память павших воинов, услышать поздравления популярных артистов и увидеть праздничный салют.

Рассказываем о самых интересных событиях.

Концерт Дмитрия Хворостовского «Песни военных лет»

Когда: 8.00
Где: на канале «Россия»

Концерт творческих коллективов ДК Приокский «Этот день мы приближали, как могли»

Когда: 9.00
Где: в группе ДК «Приокский» ВКонтакте

Документальный фильм «Парад Победителей»

Когда: 9.15
Где: На канале «Россия»
24 июня 1945 года в Москве состоялся легендарный парад в честь Победы над гитлеровской Германией. В нем приняли участие 24 маршала и свыше 30 тысяч фронтовиков. Командовал парадом Константин Рокоссовский, а принимал его Георгий Жуков. Почему для маршалов долго не могли подобрать коней? Кто из иностранных военных участвовал в параде? Почему за десять минут до вылета отменили пролет над Красной площадью 570 боевых самолетов? Кто принял решение бросить к подножию Мавзолея 200 немецких знамен?

Проект «Говорит и показывает Ленинград»

Когда: 9:45–22:30.
Где: специальная страница «Фонтанки.ру».
Вещание откроется обращением президента и репортажем с морского и авиационных парадов в Санкт-Петербурге и Москве. Канал будет транслировать и другие события праздничного дня, а также почтит память павших «Минутой молчания» и покажет праздничный салют. Подключившиеся к вещанию смогут принять участие в акции «Свеча в окне», скачав специальное приложение для смартфонов, и помочь в создании «Интерактивного музея забытых фронтовых вещей». В онлайн-концерте «Говорит и показывает Ленинград» выступят звезды эстрады, артисты театра и кино. Среди заявленных исполнителей песен военных лет — Александр Розенбаум, Евгений Дятлов, Александр Малинин, Дмитрий Певцов.

Обращение президента РФ Владимира Путина

Когда: 10.00
Где: федеральные каналы

Парад 1945-го года

Когда: 10.20
Где: На канале «Победа»
В 75-летний юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 9 мая, телеканал «Победа» покажет восстановленную кинохронику парада 24 июня 1945 года, в который вошли уникальные, ранее не издававшиеся кадры с Красной площади.

Онлайн-акция «Бессмертный полк»

Когда: в 11:00.
Где: на сайте акции «Бессмертный полк» и других.
Ежегодный парад памяти переносится в онлайн-режим. Показ заранее присланных фотографий участников войны будет осуществляться на больших медиаэкранах по всей России, а также на портале «Бессмертного полка», на платформах онлайн-кинотеатров «Okko» и Море.тв, в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и по телеканалам «СТС» и «Победа».

Акция «Поем Двором»

Когда: в 12.00
Вы можете петь любимые песни военных лет в течение всего дня — в открытых окнах со своими соседями по двору. В момент акции песни будут транслировать на телевидении и радио, а социальная сеть «Одноклассники» предложит спеть лучшие из военных песен в караоке.

Онлайн-экскурсия по «Ленрезерву»

Когда: в 12:00.
Где: на сайте «Ленрезерва», на «Триколор Кино и TВ» и телеканале «78».
Крупнейшее выставочное пространство приглашает осмотреть коллекцию боевой и гражданской техники, оружия, предметов быта и других подлинных артефактов 1940-х годов. Экспозиция разбита на тематические локации, воссоздающие эпизоды Второй мировой войны. В трансляции принимают участие фронтовые концертные бригады, составленные из артистов петербургских театров.

Акция «День Победы на всех языках»

Когда: 9–11 мая, круглосуточно.
Где: сайт акции.
На сайте размещена минусовая фонограмма знаменитой песни Давида Тухманова и текст Владимира Харитонова, переведенный на языки народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы акции предлагают, выбрав любой язык, исполнить песню под «Караоке», записать и выложить полученный аудио- или видеоролик в соцсетях. Творчество лучших исполнителей будет опубликовано на сайте «Диктанта Победы», вместе с клипами профессиональных певцов.

Онлайн-проект «Памяти друга»

Когда: в 12:00.
Где: сайт Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме перенес ежегодную акцию ко Дню Победы из Шереметевского сада на свой сайта. В режиме онлайн продемонстрируют военные фотографии родных и друзей, собранные работниками музея и присланные посетителями.

Концертная программа Рязанской областной филармонии «Победа звучит»

Когда: 13.00
Где: в группе Рязанская область Вконтакте

Концерт «Песни Победы»

Когда: 14.00
Где: Первый канал

Трансляция авиашоу пилотажных групп в Кубинке

Когда: с 15.30 до 16.30
Где: федеральные каналы

Онлайн-концерт «На фронте я актером не был…»

Когда: в 16:00.
Где: в официальной группе Молодежного театра на Фонтанке «ВКонтакте»
Трансляция прошлогоднего спектакля, посвященного памяти актеров-фронтовиков Владимира Этуша, Михаила Пуговкина, Владимира Басова, Павла Луспекаева и других. Также в сети будет опубликована поэтическая программа, подготовленная детьми артистов. В рамках акции «Дети о Победе» они прочтут стихи о войне.

Концерт-акция «Поем Победе»

Когда: в 16:00.
Где: в группе акции «ВКонтакте».
Большой сборный концерт звезд российской эстрады, исполнителей, известных по телевизионным проектам и народных коллективов. Артисты, находящиеся в условиях самоизоляции, по очереди выйдут в прямой эфир с поздравлениями. В программе примет участие Детский музыкальный театр «Домисолька».

Праздничный канал «День Победы»

Когда: в 18.40
Где: на канале «Россия»
Это специальный проект, созданный к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Отдадим дань памяти героям, вспомним их подвиги и вместе с любимыми артистами споем песни Великой Победы. Встретим главный праздник страны дома, но вместе со всей страной!

Минута молчания

Когда: 19.00
Где: федеральные каналы

Спектакль Рязанского областного театра кукол «Нам-дороги эти позабыть нельзя»

Когда: 19.00
Где: в группе «Рязанская область» Вконтакте

Видеоконцерт-спектакль «Письма в небеса»

Когда: в 19:00.
Где: на сайте Национального драматического театра России (Александринского театра), а также на официальном YouTube-канале Александринке, в его Instagram-аккаунте, в группе «ВКонтакте» и в эфире приложения «Триколор Кино и ТВ».
Праздничная программа Александринского театра. Молодые артисты исполнят песни, написанные в разные годы о войне. Концерт отличает широкий жанровый диапазон от классики советской эстрады до произведений бардов и рок-композиций.

Акция «Поём «День Победы»

В 19:05 после «Минуты молчания» выйдите на балконы или встаньте у открытого окна и исполните главную песню 9 мая «День Победы», держа в руках изображения своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Акция «Фонарики Победы»

Когда: 22.00
Рязанцы могут зажечь в окнах фонарики и свечи и вспомнить тех, кто защищал нашу Родину.

Программа будет дополняться.

Фото littleone.com

- Advertisement -
7info 2

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ещё у 85 рязанцев условно подтверждён коронавирус

Коронавирус
В пятницу, 8 мая, стало известно ещё о 79 случаях заражения коронавирусной инфекцией в Рязанской области. Ещё 85 положительных...
Узнать больше

В Рязани росгвардейцы раздают прохожим георгиевские ленточки

Новости Рязани
В Рязани сотрудники Росгвардии присоединились к участию в юбилейной Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». На маршрутах патрулирования росгвардейцы вручают горожанам...
Узнать больше

Депутат Госдумы Евгений Ревенко передал многодетной семье компьютер

Новости Рязани
В настоящее время все школьники Рязанской области в связи с пандемией коронавируса находятся на дистанционном обучении. Одной из основных проблем, с которой...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

День Победы в режиме онлайн. Расписание трансляций

Акценты
Из-за введенных ограничений на массовые мероприятия празднование 75-летия Великой Победы переместилось с городских улиц и площадей на просторы интернета. Благодаря онлайн-трансляциям, миллионы...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 79 случаев заболевания COVID-19

Коронавирус
В Рязанской области выявлено ещё 79 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф, публикующий официальную статистику. Таким образом,...
Узнать больше

Оперативная сводка по коронавирусу. Что известно к этому часу

Коронавирус Рязань
По данным на 8.30 пятницы, 8 мая, в Рязанской области выявлено 1396 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 86 положительных...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День Победы в режиме онлайн. Расписание трансляций

Акценты
Из-за введенных ограничений на массовые мероприятия празднование 75-летия Великой Победы переместилось с городских улиц и площадей на просторы интернета. Благодаря онлайн-трансляциям, миллионы...
Узнать больше

Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

Акценты
Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
Узнать больше

5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

Акценты
В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+