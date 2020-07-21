День города Рязани пройдёт в течение четырёх дней

1 августа в Рязани пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 925- годовщине города. Об этом на совещании заявил глава региона Николай Любимов.

Мэр города Елена Сорокина подчеркнула, что основные мероприятия пройдут 1 августа, а лейтмотивом праздника станет цифра 925, которая будет обыграна на разных локациях и площадках. В связи с пандемией коронавируса много мероприятий пройдут в режиме онлайн, однако, если позволит эпидемиологическая обстановка, около 30 мероприятий пройдёт в привычном режиме с соблюдением всех, предписанных Роспотребнадзором мер предосторожности.

По традиции День ВДВ, который отмечается 2 августа, станет продолжением праздника. В этот день тоже запланировано много интересных активностей.

Праздничные мероприятия пройдут в четыре дня.

К марафону присоединится и ставший уже традиционным, третий форум древних городов, который пройдёт в онлайн-режиме с 30 июля и 1 августа.