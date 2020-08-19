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Новости РязаниПроисшествия

Дело об избиении посетителя бара «Свобода» передали в суд

7info

В Рязани передали в суд уголовное дело об избиении молодого человека около бара «Свобода». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Обвиняемым по делу проходит 24-летний рязанец. В настоящее время его действия переквалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ. По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемый жесткого избил рязанца, причинив ему черепно-мозговую травму.

Рассматривать уголовное дело будет Советский районный суд Рязани. 

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Справка:

УК РФ Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, – наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

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