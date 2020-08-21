Дело о мошенничестве при реконструкции парка в Ряжске передано в суд

Скопинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Рязанской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело было возбуждено в отношении директора одной из рязанских фирм после проверки прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2018 года коммерческая организация заключила контракт на ремонт городского парка в Ряжске. Стоимость работ превысила 6,6 млн рублей. Заказчик принял работы и оплатил их, но проверка выявила, что сделано в парке было не всё, предусмотренное контрактом. По подсчётам следователей, разница составила более 200 тыс рублей, которые обвиняемая похитила.

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Сейчас уголовное дело передано прокурору для составления обвинительного заключения, затем его направят в суд.

Следователи также внесли представление в администрацию Ряжского района с требованием устранить нарушения, способствовавшие созданию подобной ситуации. Виновного чиновника уже привлекли к дисциплинарной ответственности.