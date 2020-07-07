«Цифровой рецепт восстановления экономики»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-форум

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8 июля 2020 года с 12:00 до 14:00 в онлайн-режиме состоится третий Форум по цифровой трансформации по теме «Цифровой рецепт восстановления экономики». Организаторы форума — комитет по цифровой экономике РСПП и «Ростелеком».

Пандемия COVID-2019 оказала сильнейшее воздействие на экономику во всем мире. Вместе с тем, ее последствия создают новые возможности для управления системными вызовами и модернизации за счет ускоренного внедрения и использования цифровых технологий и сервисов.

Ключевые темы форума:

ИКТ как фактор сохранения работоспособности бизнеса и перехода на удаленную работу предприятий.

Широкое внедрение автоматизации для оптимизации и повышения надежности производственных процессов с участием работников, которых невозможно вывести на удаленную работу.

Использование сетей 5G, больших данных, цифровых двойников и машинного обучения в различных отраслях для повышения конкурентоспособности предприятий в посткризисной экономике.

Меры поддержки со стороны государства для ускорения технологического перевооружения экономики.

Модераторы:

Шохин Александр Николаевич, Президент РСПП;

Осеевский Михаил Эдуардович, Президент ПАО «Ростелеком», Председатель Комитета РСПП по цифровой экономике.

Спикеры:

Шадаев Максут Игоревич, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Вексельберг Виктор Феликсович, Председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Ренова», Президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково»№

Когогин Сергей Анатольевич, Генеральный директор ПАО «Камаз»;

Березкин Григорий Викторович, Председатель Совета директоров Группа компаний ЕСН;

Савельев Виталий Геннадьевич, Генеральный директор ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»;

Швецов Вадим Аркадьевич, Генеральный директор ПАО «Соллерс»;

Кузяев Андрей Равелевич, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

Филатов Андрей Викторович, Генеральный директор SAP CIS;

Вандерплаетсе Йохан, Генеральный директор АО «Шнейдер Электрик»;

Скорочкин Андрей, Управляющий директор Accenture;

Сивер Владислав, Директор по развитию Катюша Ай Ти.

Регистрация на форум по ссылке.

Трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.