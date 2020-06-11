Церемония прощания с рязанцем Захаровым прошла в Москве

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Церемония прощания с рязанцем Сергеем Захаровым прошла в Москве, передаёт телеканал 360. Далее траурная процессия направится в Рязанскую область. Отпевание погибшего в ДТП, спровоцированном артистом Михаилом Ефремовым, состоится на его малой родине.

На церемонии присутствовали жена и сын погибшего. Также проститься с Захаровым пришли его коллеги. Они выразили глубокие соболезнования семье рязанца.

Отпевание Захарова пройдёт в храме села Константиново Рязанской области. Это тот самый храм, где крестили известного русского поэта Сергея Есенина в сентябре 1895 года.