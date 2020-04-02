Цены на квартиры в Рязани идут вверх

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Цены на квартиры в Рязани идут вверх. О росте средней цены на квадратный метр в рязанской новостройке говорится в исследовании федерального интернет-портала жилой недвижимости «Мир квартир».

Согласно выводам экспертов, средняя цена квадратного метра в России составила 60 тысяч рублей, а цена квадратного метра в рязанской новостройке составила более 45 тысяч рублей.

Значительное снижение курса рубля в марте дало толчок росту цен на стройматериалы. Столкнувшись с ростом себестоимости строительства, застройщики подняли цены. Ожидается, что новый этап подорожания жилья начнется уже в середине апреля.

Только за 2019 год цена за квадратный метр в среднем выросла на 12%, что делает покупку квартиры одним из самых надежных способов сохранения денег в кризис. Рост курса валют лишь увеличил спрос на жилье в полтора раза.

«Россияне пытаются спасти сбережения, вложив деньги в квадратные метры», — так пояснили рост спроса в «ЦИАН».

Рязанские строительные компании, как и их российские коллеги, продолжают строительство и в условиях «карантина», об этом сообщает «Интерфакс». Строители готовы соблюсти сроки сдачи объектов и выполнить свои обязательства. Офисы продаж рязанских застройщиков продолжают работу.

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