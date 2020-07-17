Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

Цены на газ для населения России повысятся с 1 августа. Приказ об их индексации выпустила Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее планировалось, что оптовые цены будут подняты с 1 июля. Тогда же сообщалось, что для населения рост составит 3%, для других потребителей – 2,99%. Но из-за коронавируса повышение было перенесено.

ТАСС напоминает, что в июле прошлого года оптовые цены на газ были повышены на 1,4%, годом ранее на 3,4%.