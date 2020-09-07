Cтало известно, за что был судим адвокат Ефремова

«Комсомольская правда» выяснила детали уголовного дела адвоката Эльмана Пашаева, который защищает в суде актера Михаила Ефремова.

Напомним, Ефремова обвиняют в том, что он сел за руль пьяным и устроил ДТП. В результате аварии погиб рязанец Сергей Захаров.

Во время суда юрист не раз выступал с различными заявлениями, в том числе и противоречащими друг другу. По данным КП, ещё до вынесения приговора многие уверены, что артиста посадят. При этом немалую роль в этом сыграл его адвокат.

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Ранее в суде прозвучало, что Пашаев был судим за самоуправство. Журналисты выяснили, что условный срок у него закончился за 4 дня до ДТП. По данным «Комсомольской правды», за безликой статьей «самоуправство» стоят побои и угрозы.

Пашаев пытался вернуть деньги своей клиентке, которая заплатила за освобождение из под стражи, закрытие уголовного дела против нее и помощь в побеге за пределы страны. Человек, получивший деньги, обещанного не сделал, после чего и подключился юрист.

В материалах уголовного дела есть информация, что о своих методах Пашаев клиентку в известность не ставил. Для помощи он привлёк двух человек, личности которых следствием установлены не были. Затем в беседке на территории домовладения Пашаева, один из них нанёс жертве несколько ударов кулаком и ногой. Также сообщается, что удары наносил и сам адвокат.

– Кроме того, во исполнение преступного умысла, неустановленное лицо демонстрировало неустановленный предмет, похожий на нож, высказывая совместно с Пашаевым угрозы убийством – зарезать, убить, вывезти в лес, – приводят журналисты выдержку из материалов дела.

Вместо того, чтобы вернуть деньги, потерпевший обратился в полицию. В итоге дело оказалось в суде.

При вынесении приговора суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств то, что юрист впервые привлекается к уголовной ответственности, частично признал вину и возместил ущерб избитому, а также его лестные характеристики с места жительства и работы.

СМИ также выяснили, что и сам адвокат был бит. В частности, во время бракоразводного процесса в 2014 году. Кроме того, он писал заявление, что его угрожают убить. Когда государство не предоставило Пашаеву защиту, он вместе с постельными принадлежностями пришёл в Следственный комитет.

На счету юриста также суд с участием участника «Битвы экстрасенсов» Зираддина Рзаева, которого якобы опорочил сюжет на федеральном телевидении. Тогда эксперты не нашли в передаче никаких огульных обвинений в мошенничестве и шарлатанстве, и суд отказал Рзаеву с Пашаевым.