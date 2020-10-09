Что посмотреть в Рязани в выходные

Суббота, 10 октября

Спортивные выходные в ЦПКиО

– 8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);

– 11.00 – гимнастика (ЦПКиО, площадка «Роснефть»);

– 13.00 – кроссфит (ЦПКиО, площадка «Роснефть»);

– 16.00 – лыжероллеры (ЦПКиО, вход со стороны ул. Братиславской).

10.00 – 18.00 – выставка сельхозтехники в Лесопарке

10.00 – «Театр для малышей» в театре на Соборной

10.45 – XL открытый областной легкоатлетический пробег, посвященный 125-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина, г. Рыбное – с. Константиново

11.00 – Межрегиональный есенинский молодёжный театральный фестиваль «Тот образ во мне не угас…» Государственный музей-заповедник С.А. Есенина

11.00 – открытие фитнес-студии PrimeTime на Новосёлов, 53Д (бесплатные мастер-классы, тренинги, лекции по питанию, фитнес-программа для детей и взрослых)

11.00 и 14.00 – «Музыкальная акварель» в Рязанской областной филармонии

11.00 – сказка «Как Иван-дурак царевичем стал» в театре кукол

14.00 – сказка «Царевна-лягушка» в театре драмы

16.00 – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ: ФК «Рязань» — ФК «Химик- Арсенал» на стадионе «Спартак»

17.00 – Чемпионат России 2021 Женщины. Высшая лига «Б» ВК «Рязань-РГУ» (Рязань) — «Воронеж» (Воронеж) в зале РГУ им. С.А. Есенина

18.00 – премьера «Очень страшная история» в театре на Соборной

18.00 – комедия «Клинический случай» в театре драмы

18.00 – спектакль «И наказание…» в театре кукол

18.00 – спектакль «Неукротимый 9Б» в театре «Переход»

19.00 – спектакль «Остров заблудших душ» – комедия вранья и разоблачений в редакции «La’Театр» в рязанской филармонии

Воскресенье, 11 октября

10.00 – 18.00 – выставка сельхозтехники в Лесопарке

10.00 – сказка «Мойдодыр» в театре кукол

10.00 – «Театр для малышей» в театре на Соборной

12.00 – сказка «Гуси-лебеди» в театре кукол

12.00 – сказка «Волшебник Изумрудного города» в театре драмы

14.00 – премьера «Очень страшная история» в театре на Соборной

14.00 – занятие в творческом библиоклубе «Наклейка» в библиотеке на Почтовой

16.00 – проект театра кукол «Закулисье»

18.00 – комедия «Добро пожаловать в рай» в театре драмы

18.00 – Детский театр кукол MR.BIMS приглашает ребят и их родителей на спектакль «Чудо-Хозяюшка» в Рязанский свободный лицей (проезд Гоголя, 5).

18.00 – спектакль «Неукротимый 9Б» в театре «Переход»

19.00 – концерт Константина Никольского в филармонии