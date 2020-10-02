Что посмотреть в Рязани в выходные

Суббота, 3 октября

Спортивные выходные в ЦПКиО

8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);

13.00 – кроссфит (ЦПКиО, площадка «Роснефть»);

17.00 – лыжероллеры (ЦПКиО, вход со стороны ул. Братиславской).

Всероссийский есенинский праздник поэзии «Русь моя, милая родина…» в селе Константиново

С 10.00 до 17.00 на центральной площади гостей встретит «Константиновский базар».

С 10.00 до 13.15 состоится выступление театра народной песни «Узорочье». Для детей будут организованы подвижные игры, хороводы и забавы.

В 11.00 на усадьбе родителей Сергея Есенина посетители услышат музыкальные композиции в исполнении песенно-инструментального ансамбля музея-заповедника «Радуница».

В 11.00 возле дома священника И.Я. Смирнова выступит ансамбль народной песни «Рязаночка».

С 11.30 до 17.00 на усадьбе Лидии Ивановны Кашиной на площадке «Тот образ во мне не угас» гости познакомятся с отрывками из спектакля «Ожившие воспоминания» музейного этнографического театра «Звонница» и увидят небольшие театральные миниатюры о жизни помещичьей усадьбы конца XIX начала ХХ веков.

В 11.30 на поэтической площадке начнется джазовый концерт группы «Feelin`s» «Несказанное, синее, нежное». В исполнении коллектива прозвучат музыкальные композиции на стихи Сергея Есенина.

В 12.00 состоится возложение цветов к памятнику, выступления юных авторов и известных рязанских поэтов.

В 12.00 у земской школы начнется спектакль «Как Иван-дурак царевичем стал» Рязанского областного театра кукол.

В 13.00 состоится открытие выставки в восстановленном Каретном дворе «Я посетил родимые места».

В 13.30 на главной сцене начнется торжественное открытие праздника. Состоится церемония награждения победителей конкурса премией Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, выступление Рязанского областного хора имени Е. Попова.

Всероссийский есенинский праздник поэзии пройдет с соблюдением всех санитарных норм.

10.00 – «Красная шапочка» в театре кукол

10.00 – «Театр для малышей» в театре на Соборной

С 10.00 до 19.00 – выставка фиалок в ТРЦ «М5Молл»

11.00 и 14.00 – «Музыкальная акварель» в Рязанской областной филармонии

12.00 – «Кошкин дом» в театре кукол

12.00 – «Кот в сапогах» в театре на Соборной

15.00 –в концертном зале Художественного музея состоится музыкально-поэтический вечер «У Есенина день рождения!», приуроченный к 125-летию со дня рождения поэта.

17.00 – Рок-хиты в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра

18.00 – премьера «Анна Снегина» в театре на Соборной

18.00 – комедия «Мы не одни, дорогая» в театре драмы

18.00 – мюзикл «Алые паруса» в музыкальном театре

Воскресенье, 4 октября

10.00 – «Дюймовочка» в театре кукол

С 10.00 до 19.00 – выставка фиалок в ТРЦ «М5Молл»

12.00 – экскурсия по Есенинским местам Рязани вместе с библиотекой на Почтовой. Сбор в фойе библиотеки.

12.00 – «Волк и семеро козлят» в театре кукол

12.00 – «Как Настенька чуть Кикиморой не стала» в театре драмы

16.00 – проект театра кукол «Закулисье»

18.00 – комедия «Школа соблазна» в театре драмы

Литературно-музыкальный фестиваль в центральной городской библиотеке им. Есенина

15.00 – лекция Алексея Колобродова «Уголовник Есенин: «жульническая кровь» на анализ». Вход свободный.

16.00 – поэтический вечер Анны Долгаревой (Лемерт). Вход свободный.

18.00 – финал 6-го творческого конкурса «Звуколёт». Билет-голосовалка стоит 200 р.