Пятница, 2 октября, 2020
19.5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоТоп новость

Что посмотреть в Рязани в выходные

7info 2

Суббота, 3 октября

Спортивные выходные в ЦПКиО

8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);
13.00 – кроссфит (ЦПКиО, площадка «Роснефть»);
17.00 – лыжероллеры (ЦПКиО, вход со стороны ул. Братиславской).

Всероссийский есенинский праздник поэзии «Русь моя, милая родина…» в селе Константиново

С 10.00 до 17.00 на центральной площади гостей встретит «Константиновский базар».
С 10.00 до 13.15 состоится выступление театра народной песни «Узорочье». Для детей будут организованы подвижные игры, хороводы и забавы.
В 11.00 на усадьбе родителей Сергея Есенина посетители услышат музыкальные композиции в исполнении песенно-инструментального ансамбля музея-заповедника «Радуница».
В 11.00 возле дома священника И.Я. Смирнова выступит ансамбль народной песни «Рязаночка».
С 11.30 до 17.00 на усадьбе Лидии Ивановны Кашиной на площадке «Тот образ во мне не угас» гости познакомятся с отрывками из спектакля «Ожившие воспоминания» музейного этнографического театра «Звонница» и увидят небольшие театральные миниатюры о жизни помещичьей усадьбы конца XIX начала ХХ веков.
В 11.30 на поэтической площадке начнется джазовый концерт группы «Feelin`s» «Несказанное, синее, нежное». В исполнении коллектива прозвучат музыкальные композиции на стихи Сергея Есенина.
В 12.00 состоится возложение цветов к памятнику, выступления юных авторов и известных рязанских поэтов.
В 12.00 у земской школы начнется спектакль «Как Иван-дурак царевичем стал» Рязанского областного театра кукол.
В 13.00 состоится открытие выставки в восстановленном Каретном дворе «Я посетил родимые места».
В 13.30 на главной сцене начнется торжественное открытие праздника. Состоится церемония награждения победителей конкурса премией Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, выступление Рязанского областного хора имени Е. Попова.
Всероссийский есенинский праздник поэзии пройдет с соблюдением всех санитарных норм.

10.00 – «Красная шапочка» в театре кукол

10.00 – «Театр для малышей» в театре на Соборной

С 10.00 до 19.00 – выставка фиалок в ТРЦ «М5Молл»

11.00 и 14.00 – «Музыкальная акварель» в Рязанской областной филармонии

12.00 – «Кошкин дом» в театре кукол

12.00 – «Кот в сапогах» в театре на Соборной

15.00 –в концертном зале Художественного музея состоится музыкально-поэтический вечер «У Есенина день рождения!», приуроченный к 125-летию со дня рождения поэта.

17.00 – Рок-хиты в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра

18.00 – премьера «Анна Снегина» в театре на Соборной

18.00 – комедия «Мы не одни, дорогая» в театре драмы

18.00 – мюзикл «Алые паруса» в музыкальном театре

Воскресенье, 4 октября

10.00 – «Дюймовочка» в театре кукол

С 10.00 до 19.00 – выставка фиалок в ТРЦ «М5Молл»

12.00 – экскурсия по Есенинским местам Рязани вместе с библиотекой на Почтовой. Сбор в фойе библиотеки.

12.00 – «Волк и семеро козлят» в театре кукол

12.00 – «Как Настенька чуть Кикиморой не стала» в театре драмы

16.00 – проект театра кукол «Закулисье»

18.00 – комедия «Школа соблазна» в театре драмы

Литературно-музыкальный фестиваль в центральной городской библиотеке им. Есенина

15.00 – лекция Алексея Колобродова «Уголовник Есенин: «жульническая кровь» на анализ». Вход свободный.
16.00 – поэтический вечер Анны Долгаревой (Лемерт). Вход свободный.
18.00 – финал 6-го творческого конкурса «Звуколёт». Билет-голосовалка стоит 200 р.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Священники рязанского храма заболели коронавирусом

Новости Рязани
Настоятель Вознесенского храма Рязани и несколько священников заболели коронавирусом. Об этом сообщается в группе храма в соцсети ВКонтакте. 
Узнать больше

Стало известно, когда начнётся отопительный сезон в Касимове

Новости Рязани
Отопительный сезон в Касимове начнётся 5 октября. Об этом сообщили в городской администрации.  Соответствующее постановление подписано главой администрации города...
Узнать больше

В Рязани показали связь Есенина с космосом

Культура
В пятницу, 2 октября, в Рязанской областной библиотеке имени Горького в рамках празднования 125-летия Сергея Есенина открылась выставка «Живите так, как вас...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани впервые разыграют «Студенческий кубок КВН»

Новости КВН
В понедельник, 5 октября, впервые в истории Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН будет проведен «Студенческий кубок КВН». На...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 3 октября Спортивные выходные в ЦПКиО 8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);13.00...
Узнать больше

Рязанский автотранспортный техникум имени Живаго – выбор устремлённых в будущее

Новости Рязани
2 сентября в России отмечают 80-летний юбилей системы профессионально-технического образования. Корреспондент РИА «7 новостей» побывал в одном из старейших учебных заведений региона...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В расписании занятий – лекция по инфляции. Как изменились затраты студентов за год?

Акценты
С нового учебного года студенты вне зависимости от специальности вспоминают базовые математические знания: вычитание и сложение. Их бюджет необходимо выстроить так, чтобы...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в октябре

Акценты
Новые правила для продления выплат семьям с детьми, зачисление пенсий и соцвыплат на карты «Мир», упрощение заключения договора ОСАГО, запрет на курение кальянов в кафе
Узнать больше

С заботой о старшем поколении. Пожилые рязанцы получат подарки от «Альфа-стоматологии»

Акценты
Клиника «Альфа-стоматология» по праву завоевала авторитет социально-ориентированный организации. Её специалисты не раз проводили интерактивные занятия для малышей, рассказывая им о правилах гигиены...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+