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Что посмотреть онлайн в субботу. Расписание трансляций

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Представляем афишу онлайн-трансляций, которые пройдут в субботу, 25 апреля. Здесь и «Библионочь», и концерт Григория Лепса, и множество спектаклей для детей и взрослых.

До 01:30 26 апреля будет доступна запись знаменитой романтической трагедии Верди «Травиата» Метрополитен-опера.

В 11:00 Владимирский театр кукол покажет игровой музыкальный спектакль «Идет коза рогатая» по пьесе Протасовой.

В 12:00 и в 14:00 МТЮЗ представит постановку «Кошкин дом». Трансляция записи 2013 года пройдет в рамках «Недели спектаклей Камы Гинкаса».

В 13:00 Берлинская государственная опера будет транслировать постановку «Трубадура» с Анной Нетребко и Пласидо Доминго.

В 15:00 Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет свою «визитную карточку», балет «Синяя птица» — сказку про приключения и веру в мечту. Т

В 17:00 Государственный Московский Театр Балета Классической Хореографии в «Яндекс.Эфире представит постановки «Кармен» и «Вальпургиева ночь».

В 17:00 Пермский Театр-Театр будет транслировать спектакль «Летучий корабль».

В 17:00 Пермский театр Оперы и Балета начнет трансляцию конкурса артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой. Покажут гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса 2012 года.

В 17:00 Балтийский дом запланировал трансляцию спектакля «Москва-Петушки» по мотивам одноименной работы Венедикта Ерофеева. Постановка Андрея Жолдака.

Также в 17:00 любители музыки смогут подключиться к онлайн-концерту Григория Лепса. Гостями шоу «Иди и смотри» станут EMIN, Александр Панайотов, Тимур Родригез.

В 17:30 Гамбургский балет представит «Даму с Камелиями» Джона Ноймайера.

В 18:00 Театр Пушкина покажет постановку «Тестостерон» режиссера Михаила Морскова. Это история про самую странную свадьбу на свете.

Одним из центральных событий вечера станет ежегодная акция «Библионочь». В этом году она пройдет в девятый раз, но впервые в онлайн формате. Тема акции — «Опаленные страницы» в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запланированы лекции, дискуссии, трансляции спектаклей.

Кроме того, в 19:00 Большой театр представит балет «Герой нашего времени». Композитор — Илья Демуцкий, хореограф-постановщик — Юрий Посохов, режиссер-постановщик, художник-постановщик и автор либретто — Кирилл Серебренников.

На 19:00 можно запланировать концерт — в «Яндекс Эфире» будет трансляция шоу группы «Хлеб».

В 19:00 Центре на Страстном продолжение фестиваля студенческих спектаклей, на этот раз покажет свою «Старшую сестру» Ярославский ГТИ.

В 19:00 Театр Вахтангова обещает трансляцию постановки «Игры одиноких». Это история про то, как люди находят друг друга, как разобраться в своих чувствах, прошлом и настоящем. В ролях: Андрей Зарецкий, Ольга Тумайкина, Андрей Ильин и Елена Сотникова. Режиссер Михаил Цитриняк.

В 19:00 МХТ имени Чехова покажет «Священный огонь», детективную историю про британскую аристократию в постановке Светланы Враговой. Роли исполняли Сергей Безруков, Сергей Шнырев, Евгения Добровольская.

В 19:00 РАМТ представит постановку «Скупой» Это искрометный спектакль на стыке игрового и психологического театра.

В 19:00 театр Мастерская покажет драму «Дни Турбиных» в постановке Григория Козлова о сохранении веры, любви и себя в условиях рушащегося мира.

В 19:00 ТЮЗ Брянцева запланировал трансляцию спектакля «Человек в футляре» с Валерием Дьяченко, Ольгой Карленко.

В 19:00 Зал имени Чайковского проведет трансляцию концерта Вадима Репина и Клары-Джуми Кан. В программе — музыка Баха, Равеля.

В 19:00 Геликон опера покажет концерт «Болящий дух врачует песнопенье» в рамках фестиваля «Медицина как искусство».

В 19:00 Новая опера запланировала трансляцию концерта «Гала-опера».

В 20:00 театр имени Наталии Сац покажет детский хоррор «Лес, ведьма и горящий шкаф» по опере «Гензель и Гретель».

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