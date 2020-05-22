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Что лучше: смотреть на город свысока или отдать предпочтение нижним этажам?

7info
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Готовясь к приобретению недвижимости и выбирая, на каком этаже лучше купить квартиру, необходимо учитывать некоторые особенности жилья на определенных этажах, связанные с конкретным домом или жилым комплексом. 

Представления о преимуществах расположения квартиры на том или ином этаже, в основном складываются из опыта проживания в домах советской постройки.  Большинство из которых,  в условиях современного жилищного строительства, уже не актуальны.

Стереотипное мышление о проживании на крайних этажах, вызванное текущими крышами, сырыми подвалами, недостатками коммуникаций, во многом устарело благодаря совершенствованию строительных норм и применяемых стройматериалов.

Выбор жилья для покупателя на первичном рынке недвижимости сложно привести к какому-либо единому алгоритму, поскольку существует множество субъективных факторов, оказывающих влияние на покупку квартиры в новостройке:

Этажность дома — верхние этажи многоэтажек ценятся за вид из окна, нижние предпочитают маломобильные группы населения;

Финансовые возможности — цена на первый и последние этажи обычно ниже;

Окружающая дом застройка или инфраструктура — элементами современного дома считаются подземная парковка, организованные наземные стояночные места, необходимые объекты социальной инфраструктуры, благоустроенная придомовая территория, а также современные инженерные коммуникации. 

Особенности самого дома — наличие офисов и магазинов на первом этаже дома, технических этажей, расположение и принцип функционирования коммуникаций.

На каком этаже лучше купить квартиру в наших домах, рассказываем…

Первые этажи  будут предназначены для объектов обеспечения жизнедеятельности граждан: здесь расположатся кофейни, магазины, аптеки и т.д. Мы учитываем то, что важно и необходимо в повседневной жизни человеку, чтобы максимально удовлетворить его потребности.

Особенности квартир на  2-3 этажах: На  втором этаже VELLCOM DOМа на Московском и на третьем  этаже VELLCOM DOМа  на Ленкома  предусмотрены квартиры с открытыми террасами, позволяющие организовать индивидуальную комфортную зону отдыха не выходя из квартиры, для любителей восходов и ценителей красивых закатов. Особенность такой недвижимости: нет наличия соседей снизу, так как это коммерческие помещения.  

Между небом и землей: недвижимость на средних этажах

Обычно квартиры в многоэтажных домах, расположенные между третьим и седьмым этажом, называют золотой серединой. Тех, кто выберет этот вариант, ждет сразу несколько преимуществ:

  • Вид из окна не вызовет панику у тех, кто боится высоты, но при этом доставит удовольствие;
  • Оптимальное количество солнечного света;
  • Не так шумно и загазованно.

Средние этажи считаются самыми комфортными для проживания. Так утверждают не только их жильцы, но и статистические данные, так сказать «золотая середина» В наших домах нет поблизости  промышленной зоны, воздух здесь будет максимально чистым и свежим. В квартиры на этих этажах практически не доносится уличный шум, и из их окон открывается привлекательный вид.

Ближе к звездам: квартиры на последних этажах

Последние этажи в наших новостройках бизнес класса являются видовыми: некоторые из них оснащаются панорамным остеклением и собственными мансардами, что делает пейзажи еще более впечатляющими.

В Доме на Ленкома расположены на последнем этаже пентхаусы, имеющие  высоту потолков 3,7 м, у которых есть также открытые веранды.

Если вы живёте выше 15 этажа:

 Давайте не будем говорить о страхе высоты и психологическом дискомфорте, ведь люди, которые выбирают высокие этажи, явно не имеют таких проблем,  но есть и ряд других: на верхних этажах сильно ощутимы сквозняки. Особенно, если дом не окружают другие дома. Если лифт сломался, попасть домой будет довольно сложно. Придется подниматься по лестнице. В доме может быть только один лифт небольшого размера. Негабаритные грузы нужно будет переносить вручную по лестнице. В случае пожара или другой аварийной ситуации с верхних этажей спускаться дольше.   Конечно в Рязани не так много высоток, особенно в существующей застройке. Но новые жилищные комплексы могут похвастаться домами и в 20, и в 25, и даже в 30 этажей. 

Для создания внешнего разнообразия  в компании«VELLCOM group» предусмотрена разноэтажная застройка. В VELLCOM доме на Ленкома этажность комплекса переменная 12-14 этажей. Малое количество квартир на каждом этаже создаст дополнительный комфорт и уют будущим жильцам. Каждый подъезд будет оснащен двумя лифтами, которые позволят быстро добраться не только до квартиры, но и в подземный паркинг и на этаж с кладовыми. Свои дома мы возводим с пониженной этажностью относительно максимальных высотных отметок. Разновысотность позволяет солнцу проникать во дворы и квартиры, что особенно важно для самочувствия жителей. Дома построены  из современных экологических  материалов, с продуманной планировкой, оснащенные высокотехнологичными системами для вашей безопасности. Здесь насыщенная инфраструктура и уютная атмосфера, продуманность каждой детали, а также высококлассный сервис обслуживания от управляющей компании «Веллком-Сервис».

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