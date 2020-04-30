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Что изменится в жизни россиян в мае

Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в силу в мае. 

Итак, что же изменится в нашей жизни в последний месяц весны: 

Ограничение комиссии при переводах

С 1 мая переводы в Системе быстрых платежей до 100 тыс. рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы.

При переводе свыше этой суммы в месяц предельное значение комиссии составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей.

Бесплатное школьное питание

С 1 мая вступает в силу закон о бесплатном обеспечении детей начальных классов горячим питанием. К 1 сентября 2023 года оно появится во всех школах.

Также вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных категорий населения.

Субсидии малому и среднему бизнесу

ФНС 1 мая запустит специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. 

Выплаты в размере 12 130 рублей будут давать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Важное условие: количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года.

Запрет «наливаек»

С 5 мая запрещается продажа алкоголя в барах с площадью зала обслуживания меньше 20 кв. м, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

Регионам, желающим правила ужесточить, разрешается это сделать — вплоть до полного запрета на торговлю алкоголем в таких заведениях. Также субъекты РФ могут повысить требования к минимально возможной площади подобных рюмочных и баров.

Трудовые договоры в электронном виде

Эксперимент по введению в некоторых организациях электронного документооборота при работе с кадрами пройдет с 5 мая 2020 года по 31 марта 2021 года включительно. 

Участие в нем будет только на добровольной основе.

Ответственность за самовольную перепланировку помещений

С 5 мая штрафовать начнут за незаконную перепланировку не только жилых помещений в многоквартирных домах, но и нежилых. Административная ответственность распространяется на граждан, юридических и должностных лиц.

Трудовые патенты без выезда из России

Иностранцы, прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы, с 5 мая смогут неоднократно обращаться с заявлением на переоформление трудового патента без выезда с территории РФ.

Поправки направлены в том числе на обеспечение госбезопасности и нераспространение коронавирусной инфекции.

Производство в исправительных учреждениях 

С 5 мая разместить производство в исправительных учреждениях ФСИН можно будет без проведения торгов при соблюдении некоторых требований. 

Закон позволит трудоустроить заключенных и наладить выпуск востребованной продукции, например средств индивидуальной защиты.

Информация о залоге имущества на Госуслугах

С 11 мая появится единая система поиска информации о залоге и других видах обременения на портале Госуслуг. Данные предоставит Федеральная нотариальная палата. Таким образом, при покупке авто граждане смогут проверить наличие сведений о нем на Госуслугах.

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