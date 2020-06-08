Что делать, если вы ошиблись при подаче заявления на выплаты детям

-

В связи со сложным положением, в котором многие оказались из-за пандемии коронавируса, президент РФ Владимир Путин поручил выплатить всем гражданам России, имеющим детей от 3 до 16 лет, по 10 тысяч рублей.

Эта новость вызвала большой ажиотаж. В спешке и волнении нетрудно было ошибиться при вводе данных. В пенсионном фонде рассказали, что делать, если вы ошиблись при оформлении заявления.

Как выяснилось, подавать второе заявление через портал Государственных услуг не нужно. Достоверные данные можно сообщить специалистам ПФР, обратившись на электронный сервис.

Кроме того, для уточнения информации можно обратиться к специалистам ПФР по телефонам (4912)30-32-09, 30-32-16, 30-32-14, 32-32-20.