Что делать, если в сертификате о прохождении государственного тестирования допущена ошибка в вашем имени

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РИА «7 новостей» продолжает проект «Прокуратура поясняет». В редакцию поступил такой вопрос:

– В сертификате о прохождении государственного тестирования по русскому языку, сделана опечатка в моем имени. Что мне делать в таком случае?

Ответим на этот вопрос вместе с помощником прокурора Железнодорожного района г. Рязани Анастасией Левшенковой.

Для исправления опечатки в сертификате о прохождении государственного тестирования по русскому языку, вам необходимо обратиться в выдававшее его учреждение для исправления ошибки.

В силу ч.1 ст.3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Согласно ст.264 ГПК РФ, суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций. Суд рассматривает дела об установлении факта принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении.

С учетом изложенного, в случае отказа в исправлении ошибки, Вы вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принадлежности документа.