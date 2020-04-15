Четыре дачи и 20 построек сгорели из-за неосторожного пенсионера

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Во вторник, 14 апреля, в дачном посёлке Станкостроитель в Сасовском районе произошёл крупный пожар. Огнём было уничтожено четыре дачных дома и 20 нежилых построек. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса»

Пожар началася около 14.30. В его тушении принимали участие 8 пожарных машин и 25 огнеборцев. Виновником пожара председатель дачного товарищества Татьяна Пёрышкина назвала 76-летнего пенсионера. Пожилой мужчина жёг мусор в бочке, из-за сильного ветра огонь перекинулся на здания и начался пожар. 

К счастью, во время ЧП никто не пострадал. При этом в одной из дач взорвался газовый баллон. 

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