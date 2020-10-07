Николай Любимов провёл встречу с директором Агентства стратегических инициатив

7 октября в Правительстве региона состоялась рабочая встреча Губернатора Рязанской области Николая Любимова и генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланы Чупшевой. Обсуждались вопросы взаимодействия по социально значимым направлениям и проектам, реализации Национальной Социальной инициативы.
Губернатор Николай Любимов поблагодарил гендиректора АСИ Светлану Чупшеву за внимание к региону и выразил заинтересованность в развитии дальнейшего конструктивного сотрудничества. Он заверил, что Рязанская область будет принимать активное участие в проектах Национальной Социальной Инициативы, которая реализуется по поручению Президента РФ. По словам Николая Любимова, это позволит в значительной мере повысить результативность работы по социально значимым направлениям.
Говоря о медицине, Губернатор обратил внимание, что за короткий период времени в регионе сделан значительный шаг по совершенствованию методов оказания высокотехнологичной помощи людям. Фактически с нуля удалось добиться развития трансплантологического направления.
В текущем году в области была открыта новейшая по уровню оснащения Больница скорой медицинской помощи.
В регионе ведется большая работа по реализации нацпроектов в сфере школьного и дошкольного образования, в том числе для обеспечения перехода на односменный режим обучения и полной ликвидации очереди в ДОУ. «Уверен, что мы выполним поручение Президента», – подчеркнул Николай Любимов.
Обсуждая реализацию инициатив в экономической сфере, глава региона отметил успешную работу по этому направлению с АСИ, подчеркнув, что регион рассчитывает на дальнейшее сотрудничество и поддержку.Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева отметила:
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.