Николай Любимов провёл встречу с директором Агентства стратегических инициатив

7 октября в Правительстве региона состоялась рабочая встреча Губернатора Рязанской области Николая Любимова и генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланы Чупшевой. Обсуждались вопросы взаимодействия по социально значимым направлениям и проектам, реализации Национальной Социальной инициативы.

Губернатор Николай Любимов поблагодарил гендиректора АСИ Светлану Чупшеву за внимание к региону и выразил заинтересованность в развитии дальнейшего конструктивного сотрудничества. Он заверил, что Рязанская область будет принимать активное участие в проектах Национальной Социальной Инициативы, которая реализуется по поручению Президента РФ. По словам Николая Любимова, это позволит в значительной мере повысить результативность работы по социально значимым направлениям.

Многое уже делается по разным проектам, но когда это будет объединено в единую стройную систему, то позволит нам улучшить оказание услуг, помощи людям. Инициатива охватывает начальное и дошкольное образование, предоставление первичной и высокотехнологичной медицинской помощи, уход за пожилыми людьми, – сказал он. – В Рязанской области ведется работа по всем этим направлениям, они развиваются, мы не стоим на месте. Тем не менее, когда за дело берется АСИ, то собираются передовые практики, выдвигаются инициативы и разрабатываются стандарты, по которым потом регионы могут улучшать ситуацию еще более эффективно.

Говоря о медицине, Губернатор обратил внимание, что за короткий период времени в регионе сделан значительный шаг по совершенствованию методов оказания высокотехнологичной помощи людям. Фактически с нуля удалось добиться развития трансплантологического направления.

Это серьезный прорыв. Далеко не каждый регион может похвалиться такими успехами, – отметил Николай Любимов.

В текущем году в области была открыта новейшая по уровню оснащения Больница скорой медицинской помощи.

В регионе ведется большая работа по реализации нацпроектов в сфере школьного и дошкольного образования, в том числе для обеспечения перехода на односменный режим обучения и полной ликвидации очереди в ДОУ. «Уверен, что мы выполним поручение Президента», – подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор также проинформировал Светлану Чупшеву о работе по внедрению и развитию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Проект реализуется в области с 2018 года, когда регион стал одним из пилотных в стране. «Наш опыт был признан успешным и сейчас распространяется на всю страну. А мы внедряем на всей Рязанской области, постоянно расширяем возможности, – сказал он.

Обсуждая реализацию инициатив в экономической сфере, глава региона отметил успешную работу по этому направлению с АСИ, подчеркнув, что регион рассчитывает на дальнейшее сотрудничество и поддержку.Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева отметила:

Для нас очень важно сегодня выйти на системные решения, организацию вместе с регионами работы по улучшению качества жизни людей вне зависимости от того, в каком населенном пункте они живут. Президентом поставлены важнейшие задачи по повышению качества жизни, чтобы все те изменения, программы федеральные и региональные, которые запущены, действительно, обеспечивали доступность, удовлетворенность людей такими важными сферами, как здравоохранение, образование, социальная поддержка и развитие. Очень важно, чтобы с регионами складывалось успешное взаимодействие, услуги были поставлены на самый высокий уровень за счет выработки финансово-экономической модели, которая позволит региону максимально качественно обеспечить услуги везде. Это уровень специалистов, подготовки кадров, обмен между регионами лучшими практиками, стандартами, сервисами и новыми технологиями.