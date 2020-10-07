В Касимове пропал пожилой мужчина

В Касимове разыскивают 64-летнего Виктора Николаевича Ларина. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда Мещера.

Житель микрорайона Приокский 5 октября отправился на прогулку и не вернулся домой. Место его нахождения не удаётся установить.

Приметы пропавшего: рост 175см, телосложение худощавое. Был одет в камуфляжную куртку, камуфляжные штаны, синюю кофту с серыми рукавами и зелёные кроссовки. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем человеке, просят обращаться на горячую линию +7(800) 700 56 76 или на номер дежурного отряда +7(4912)51 21 71.