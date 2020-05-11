Понедельник, 11 мая, 2020
11.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Чемпионка мира из Сасова вырастила цветы в память о погибших советских солдатах

7info 2
????????????????????????????????????

В Рязанской области продолжается посевная

Новости Рязани
В Рязанской области продолжается весенняя полевая кампания. Как сообщает Минсельхоз региона, в целом по состоянию на 7 мая работы в регионе проведены...
Узнать больше

Николай Любимов: Мы должны постараться сделать праздник 9 Мая ярким и трогательным

Власть
В пятницу, 8 мая, губернатор Николай Любимов в режиме видеоконференции провёл заседание регионального организационного комитета «Победа». Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской...
Узнать больше

#ПоемДвором: в рязанских дворах исполнили песни Победы

Новости Рязани
9 мая, в День Победы, Рязань присоединилась к всероссийской акции #ПоемДвором. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Артисты местных...
Узнать больше
-

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне глава администрации города Сасово Евгения Рубцова и глава города Сергей Дзюба почтили память погибших советских солдат, захороненных в Братской могиле на городском кладбище. Также они возложили цветы к могилам полного кавалера ордена Славы Василия Михайловича Шемарова, Героя Советского Союза Виктора Степановича Савина и участника Великой Отечественной войны Якова Гавриловича Вараксина.

Возложенные представителями местной власти красные тюльпаны вырастила на собственном придомовом участке известная в городе Сасово и далеко за его пределами семья Богачевых. Неоднократная чемпионка и рекордсменка мира, Европы и России по толканию ядра и метанию копья Мария Богачева попросила возложить цветы от ее имени в память о тех, кто сражался за Родину и приближал Победу.

«У меня много увлечений помимо спорта. Одно из них – выращивание цветов. Ежегодно наша семья возлагает собственноручно выращенные тюльпаны к Братской могиле, захоронениям участников войны. В год 75-летия Победы, к сожалению, сама я этого сделать не могу – соблюдаю самоизоляцию. Пришлось прибегнуть к помощи тех, кто в любом случае пошел бы на кладбище», – рассказала Мария Богачева.

Выращенные чемпионкой мира цветы также были возложены к памятнику конструктора-оружейника Николая Федоровича Макарова. 9 мая 2020 года исполнилось 106 лет со дня его рождения.

«Создатель самого массового пистолета в мире родился в Сасове 9 мая 1914 года. Здесь прошло его детство и отрочество. Работая слесарем в местном депо, он приобрел первые навыки конструктора, после чего поступил в Тульский механический институт. Ради большого будущего пришлось уехать со своей малой родины. Но здесь его помнят и чтят за заслуги в создании образцов новой военной техники», – заявила глава городской администрации Евгения Рубцова

  • ????????????????????????????????????
  • ????????????????????????????????????
  • ????????????????????????????????????
  • ????????????????????????????????????
  • ????????????????????????????????????
‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Трудный 41-й: как в первый год войны работала Рязанская контора Госбанка

Акценты
Великая Отечественная война стала временем, когда от каждого человека, каждого предприятия, каждой отрасли требовалось собрать все силы. Работа без сна и отдыха,...
Узнать больше

Чемпионка мира из Сасова вырастила цветы в память о погибших советских солдатах

Новости Рязани
В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне глава администрации города Сасово Евгения Рубцова и глава города Сергей Дзюба почтили память погибших...
Узнать больше

В Рязанской области умер мужчина с подтверждённым COVID-19

Новости Рязани
Пациенту было 79 лет. Он имел в анамнезе тяжёлые хронические заболевания. Долгое время заболевший к врачам не обращался. В Рязань его привезли из Чучковского района.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Владимир Путин проведёт совещание о продлении нерабочих дней

Новости мира
В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание по ситуации, связанной с распространением коронавируса. Как сообщает ТАСС, президент может...
Узнать больше

В Рязанской области умер мужчина с подтверждённым COVID-19

Новости Рязани
Пациенту было 79 лет. Он имел в анамнезе тяжёлые хронические заболевания. Долгое время заболевший к врачам не обращался. В Рязань его привезли из Чучковского района.
Узнать больше

С 12 мая в Рязанской области отменят ряд ограничений по коронавирусу

Коронавирус ТОП
Решения были приняты в воскресенье, 10 мая, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Трудный 41-й: как в первый год войны работала Рязанская контора Госбанка

Акценты
Великая Отечественная война стала временем, когда от каждого человека, каждого предприятия, каждой отрасли требовалось собрать все силы. Работа без сна и отдыха,...
Узнать больше

«Цветы на поле боя…»

Акценты
В субботу, 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, РИА «7 новостей» публикует эссе потомков юных свидетелей Великой Отечественной...
Узнать больше

Экономика войны: какой ценой далась победа?

Акценты
Цена есть у каждой победы. Самая страшная цена – человеческие жизни, разрушенные судьбы, украденное детство. Но есть и другая сторона, о которой тоже нельзя забывать.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+