Чемпионка мира из Сасова вырастила цветы в память о погибших советских солдатах

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В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне глава администрации города Сасово Евгения Рубцова и глава города Сергей Дзюба почтили память погибших советских солдат, захороненных в Братской могиле на городском кладбище. Также они возложили цветы к могилам полного кавалера ордена Славы Василия Михайловича Шемарова, Героя Советского Союза Виктора Степановича Савина и участника Великой Отечественной войны Якова Гавриловича Вараксина.

Возложенные представителями местной власти красные тюльпаны вырастила на собственном придомовом участке известная в городе Сасово и далеко за его пределами семья Богачевых. Неоднократная чемпионка и рекордсменка мира, Европы и России по толканию ядра и метанию копья Мария Богачева попросила возложить цветы от ее имени в память о тех, кто сражался за Родину и приближал Победу.

«У меня много увлечений помимо спорта. Одно из них – выращивание цветов. Ежегодно наша семья возлагает собственноручно выращенные тюльпаны к Братской могиле, захоронениям участников войны. В год 75-летия Победы, к сожалению, сама я этого сделать не могу – соблюдаю самоизоляцию. Пришлось прибегнуть к помощи тех, кто в любом случае пошел бы на кладбище», – рассказала Мария Богачева.

Выращенные чемпионкой мира цветы также были возложены к памятнику конструктора-оружейника Николая Федоровича Макарова. 9 мая 2020 года исполнилось 106 лет со дня его рождения.

«Создатель самого массового пистолета в мире родился в Сасове 9 мая 1914 года. Здесь прошло его детство и отрочество. Работая слесарем в местном депо, он приобрел первые навыки конструктора, после чего поступил в Тульский механический институт. Ради большого будущего пришлось уехать со своей малой родины. Но здесь его помнят и чтят за заслуги в создании образцов новой военной техники», – заявила глава городской администрации Евгения Рубцова