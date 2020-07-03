Часть Рязани встала в пробке из-за прокладки трубы

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Утром в пятницу, 3 июля, на Куйбышевском шоссе в Рязани образовалась большая пробка. Об этом сообщили пользователи соцсети ВКонтакте. Также серьёзные затруднения для движения подтверждает и сервис ЯндексПробки.

По словам пользователей соцсети, дорога практически встала от площади Театральной до посёлка Шлаковый. Причина этого – укладка трубы.

Отметим также, что затруднено движение на большей части улицы Есенина, проезде Яблочкова.

Фото: Виктор Горячев