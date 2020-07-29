Бывшую начальницу Касимовской уголовно-исполнительной инспекции отправили в колонию

Суд признал бывшую начальницу Касимовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области виновной в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

В ходе следствия и суда было установлено, что в период с октября 2018 по июль 2019 года сотрудница ФСИН получала взятки от осуждённых в размере от 4 до 30 тысяч рублей. За это она не направляла в суд материалы о замене наказания на реальное лишение свободы, а также разрешала не отмечаться в инспекции находящимся на контроле осуждённым.

В общей сложности женщина получила 76 тыс рублей. Её деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области и регионального УФСИН.

Суд признал бывшую сотрудницу ФСИН виновной и приговорил к 3,5 годам колонии общего режима. Также ей предстоит заплатить 450 тыс рублей штрафа.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.