Четверг, 3 сентября, 2020
20 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

Бывший сотрудник одной из рязанских колоний признан виновным в превышении должностных полномочий

7info

Собранные Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для установления вины бывшего сотрудника одной из рязанских исправительных колоний в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Следствием и судом установлено, что в период с августа 2018 года по май 2019 года сотрудник исправительной колонии пронес на территорию режимного учреждения запрещенные предметы – 7 сотовых телефонов для их последующей реализации осужденным.

Преступные действия подсудимого были выявлены и пресечены сотрудниками ОСБ УФСИН России по Рязанской области и регионального управления ФСБ России.

Реклама

По результатам судебного рассмотрения подсудимому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Из-за работ на воздушной линии в Рязани отключат электричество

Новости Рязани
В пятницу, 4 сентября, из-за работ на воздушной линии в Рязани будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Узнать больше

С помощью нового аппарата фототерапии в Перинатальном центре Рязани помогли 22 младенцам

Новости Рязани
За полгода с помощью нового аппарата фототерапии в Перинатальном центре Рязани помогли 22 младенцам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава рязанской области. 
Узнать больше

Выросло число жертв коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
В Рязанской области умер ещё один человек, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщается на сайте coronavirus-monitor.ru 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Михаил Ефремов сделал заявление в суде

Новости мира
– У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину, – цитируют его слова СМИ.
Узнать больше

Депутат Госдумы провёл одиночный пикет в Рязани

Новости Рязани
В среду, 2 сентября, на улице Почтовой в Рязани был замечен российский политик Дмитрий Ионин. В руках у депутата Государственной Думы был...
Узнать больше

В Рязанской области ожидается до +25°С

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области ожидается тёплый и ясный день. Прогноз погоды на 3 сентября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как распознать хороший мед на ярмарке и в магазине?

Акценты
Сегодня ассортимент меда своим многообразием не радует покупателей, а вызывает у них недоумение. Ведь одно дело – традиционная сортировка по медоносным растениям...
Узнать больше

Александр Шевырев: Сделан важный шаг к социальной справедливости в зарплате бюджетников

Акценты
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказал о законопроекте, меняющем принцип формирования зарплат, которые работают в...
Узнать больше

4 ошибки и один лайфхак: киногерои помогут стать финансово грамотнее

Акценты
Киномир прочно проникает в мир реальный, хотя бы в виде цитат. Хлесткие фразы, придуманные сценаристами или ставшие результатом импровизации актеров, уходят в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+