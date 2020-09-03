Бывший сотрудник одной из рязанских колоний признан виновным в превышении должностных полномочий

Собранные Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для установления вины бывшего сотрудника одной из рязанских исправительных колоний в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием и судом установлено, что в период с августа 2018 года по май 2019 года сотрудник исправительной колонии пронес на территорию режимного учреждения запрещенные предметы – 7 сотовых телефонов для их последующей реализации осужденным.

Преступные действия подсудимого были выявлены и пресечены сотрудниками ОСБ УФСИН России по Рязанской области и регионального управления ФСБ России.

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По результатам судебного рассмотрения подсудимому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.