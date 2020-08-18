Бывшему главврачу больницу имени Семашко исполнилось 85 лет

Анатолию Ивановичу Голубкову, который который руководил больницей им. Н.А. Семашко с 1973 по 1998 год, исполнилось 85 лет. Сегодня его с юбилеем поздравила главврач клиники Людмила Сорокина. Об этом сообщается в официальной группе больницы в соцсети ВКонтакте.
За 25 лет работы главным врачом Анатолий Иванович сделал многое для этого лечебного учреждения. Под его руководством впервые в области были созданы специализированные службы: отделение торакальной хирургии, проктологии, детской неврологии, гематологическое отделение, межобластной офтальмологический центр микрохирургии на 186 коек. В больнице были организованы кардиологическое отделение, отделение гипербарической оксигенации.
Большой вклад Анатолий Иванович внес в развитие поликлинической службы. В ней были созданы слухопротезный, сурдологический, фониатрический, глаукомный кабинеты.
Значительное внимание Анатолий Иванович уделял развитию новых, перспективных методов диагностики и лечения. В больнице впервые в Рязани были созданы диктофонный центр ведения историй болезни.
За 25 лет работы в должности главного врача Голубков Анатолий Иванович проявил себя талантливым руководителем, пользующимся заслуженным авторитетом у сотрудников и пациентов. Бывшая заведующая отделением анестезиологии и реанимации Галина Петровна Титова отмечает, что Анатолий Иванович был демократичным лидером коллектива, доступным для общения и внимательным к сотрудникам. Он с уважением относился как к высококвалифицированным врачам, научным работникам и медицинским сестрам, так и к начинающим специалистам, младшему персоналу.
За свою успешную работу Анатолий Иванович награжден знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами Управления здравоохранения Рязанской области и Министерства здравоохранения РФ. Сейчас Анатолий Иванович находится на заслуженном отдыхе.