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Новости РязаниОбщество

Бывшему главврачу больницу имени Семашко исполнилось 85 лет

7info

Анатолию Ивановичу Голубкову, который который руководил больницей им. Н.А. Семашко с 1973 по 1998 год, исполнилось 85 лет. Сегодня его с юбилеем поздравила главврач клиники Людмила Сорокина. Об этом сообщается в официальной группе больницы в соцсети ВКонтакте. 

За 25 лет работы главным врачом Анатолий Иванович сделал многое для этого лечебного учреждения. Под его руководством впервые в области были созданы специализированные службы: отделение торакальной хирургии, проктологии, детской неврологии, гематологическое отделение, межобластной офтальмологический центр микрохирургии на 186 коек. В больнице были организованы кардиологическое отделение, отделение гипербарической оксигенации.

Большой вклад Анатолий Иванович внес в развитие поликлинической службы. В ней были созданы слухопротезный, сурдологический, фониатрический, глаукомный кабинеты.

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Значительное внимание Анатолий Иванович уделял развитию новых, перспективных методов диагностики и лечения. В больнице впервые в Рязани были созданы диктофонный центр ведения историй болезни.

За 25 лет работы в должности главного врача Голубков Анатолий Иванович проявил себя талантливым руководителем, пользующимся заслуженным авторитетом у сотрудников и пациентов. Бывшая заведующая отделением анестезиологии и реанимации Галина Петровна Титова отмечает, что Анатолий Иванович был демократичным лидером коллектива, доступным для общения и внимательным к сотрудникам. Он с уважением относился как к высококвалифицированным врачам, научным работникам и медицинским сестрам, так и к начинающим специалистам, младшему персоналу.

– Анатолий Иванович умело решал вопросы, поставленные временем и руководством, а также внутрибольничные проблемы. Ему удалось сохранить больницу и персонал в тяжелые 90-е годы. Своим коллегам Анатолий Иванович мог дать совет и помочь в трудных ситуациях на работе и в личной жизни, – отмечает Галина Петровна. – Анатолий Иванович прекрасный семьянин, любящий муж, отец, а теперь уже и дедушка. Сын пошел по его стопам и тоже работает на руководящей должности в медицинской организации.

За свою успешную работу Анатолий Иванович награжден знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами Управления здравоохранения Рязанской области и Министерства здравоохранения РФ. Сейчас Анатолий Иванович находится на заслуженном отдыхе.

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