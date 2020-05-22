Бывшего главу администрации Шилова подозревают в махинациях с квартирой

Расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Шиловского сельского поселения.
Как сообщает СУ СК РФ по Рязанской области, в 2014 году подозреваемый предоставил одному из жителей Шилова квартиру в бессрочное пользование. Позже гражданин эту однокомнатную квартиру приватизировал.
В суд направлено ходатайство о наложении ареста на эту квартиру, а в прокуратуру – ходатайство о признании сделки незаконной.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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