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Бывшего главу администрации Шилова подозревают в махинациях с квартирой

7info 2
Изображение succo с сайта Pixabay
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Расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Шиловского сельского поселения.

Как сообщает СУ СК РФ по Рязанской области, в 2014 году подозреваемый предоставил одному из жителей Шилова квартиру в бессрочное пользование. Позже гражданин эту однокомнатную квартиру приватизировал.

В суд направлено ходатайство о наложении ареста на эту квартиру, а в прокуратуру – ходатайство о признании сделки незаконной.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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