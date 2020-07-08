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Бывшего главу администрации Шилова оштрафовали за незаконные действия с квартирой

7info
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Суд назначил бывшему главе администрации Шилова наказание в виде судебного штрафа. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

Уголовное дело на чиновника было заведено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Основанием стали материалы, поступившие в следственные органы из УФСБ России по Рязанской области.

В ходе следствия и суда было установлено, что в 2016 году глава администрации Шилова без предусмотренных законом оснований передал местному жителю в бессрочное пользование трёхкомнатную квартиру площадью 71,8 кв метров. Затем жильё было приватизировано. 

В ходе следствия на квартиру был наложен арест, кроме того, следователь направил прокурору обращение о признании сделки незаконной. 

Во время предварительного слушания обвиняемый обратился к суду с просьбой прекратить уголовное дело и назначить ему судебный штраф. Суд с этим согласился.

На данный момент постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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