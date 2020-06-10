Будет ли у рязанских школьников линейка на 1 сентября?

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На странице губернатора Николая Любимова уже появился вопрос по поводу начала нового учебного года.

Рязанка спросила: «будет ли первый звонок и в каком формате, сядут ли наши дети за парты или опять вся ответственность ляжет на плечи родителей, как будет организовано расписание учебного процесса и питание в образовательных организациях, не нарушится ли комплектование классов»?

Представители министерства образования и молодёжной политики Рязанской области сообщили, что пока об этом говорить преждевременно, но планируется организация учебного процесса в традиционном формате с учётом всех санитарно-эпидемиологических правил.

– Все решения будут зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе, – говорится в ответе Минобра.