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Новости РязаниОбщество

Больница имени Семашко рассказала о спасении «тяжёлой» пациентки с коронавирусом

7info

В госпиталь особо опасных инфекций больницы им. Н.А. Семашко продолжают поступать больные с коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев это люди с тяжёлым течением болезни, требующие особого внимания врачей и медицинских сестёр. Об этом сообщается в официальной группе больницы в соцсети ВКонтакте. 

Не исключением стала и 62-летняя пациентка Надежда Ивановна П. Она поступила в ОКБ им. Н.А. Семашко в начале июля в состоянии средней степени тяжести и подтверждённым COVID-19.

Несмотря на интенсивное лечение, состояние пациентки стремительно ухудшалось и на четвёртые сутки она была переведена в реанимацию. Люди старше 60 лет часто имеют много сопутствующих заболеваний, на фоне этого течение острых инфекционных процессов усугубляется, поэтому лечить таких пациентов гораздо сложнее. Надежда Ивановна страдала гипертонией, сердечно-сосудистой недостаточностью, её лёгкие были поражены на 75%. В лечении пациентки участвовала целая команда врачей: инфекционист, пульмонолог, кардиолог, реаниматологи.

Женщина провела в реанимации полтора месяца. Из них 17 дней она была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Совместными усилиями медперсонала состояние Надежды Ивановны удалось стабилизировать, и она была переведена в инфекционное отделение, а в конце сентября выписана домой.

– Надежда Ивановна – настоящий боец. Она находилась в очень тяжёлом состоянии, но верила в нас и наш профессионализм. Два с половиной месяца мы вместе боролись за её здоровье, и победили коронавирус, – говорит врач-инфекционист Ольга Щеголькова. – Во время болезни человек испытывает сильные переживания и волнения, мы понимаем это, поэтому всегда стараемся поддержать своих пациентов. В арсенале каждого врача на этот случай есть много приёмов: с кем-то из пациентов мы шутим, кому-то говорим побольше ласковых слов, кому-то стараемся понятнее разъяснить процесс лечения, чтобы снять тревожность. Каждого мы стараемся приободрить и настроить на позитивную волну. Каким бы тяжёлым ни был диагноз пациента, врачи нашей больницы стараются найти способы выведения больного из кризиса. Мы сами никогда не опускаем руки и не позволяем своим пациентам падать духом.

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