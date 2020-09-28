Больница имени Семашко рассказала о спасении «тяжёлой» пациентки с коронавирусом

В госпиталь особо опасных инфекций больницы им. Н.А. Семашко продолжают поступать больные с коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев это люди с тяжёлым течением болезни, требующие особого внимания врачей и медицинских сестёр. Об этом сообщается в официальной группе больницы в соцсети ВКонтакте.
Не исключением стала и 62-летняя пациентка Надежда Ивановна П. Она поступила в ОКБ им. Н.А. Семашко в начале июля в состоянии средней степени тяжести и подтверждённым COVID-19.
Несмотря на интенсивное лечение, состояние пациентки стремительно ухудшалось и на четвёртые сутки она была переведена в реанимацию. Люди старше 60 лет часто имеют много сопутствующих заболеваний, на фоне этого течение острых инфекционных процессов усугубляется, поэтому лечить таких пациентов гораздо сложнее. Надежда Ивановна страдала гипертонией, сердечно-сосудистой недостаточностью, её лёгкие были поражены на 75%. В лечении пациентки участвовала целая команда врачей: инфекционист, пульмонолог, кардиолог, реаниматологи.
Женщина провела в реанимации полтора месяца. Из них 17 дней она была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Совместными усилиями медперсонала состояние Надежды Ивановны удалось стабилизировать, и она была переведена в инфекционное отделение, а в конце сентября выписана домой.