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Более 2000 рязанцев находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса

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Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по данным на вторник 12 мая в регионе зарегистрировано 1744 случая заболевания коронавирусом.

Ещё 98 положительных тестов находятся ан подтверждении в лаборатории регионального Роспотребнадзора.

На сегодняшний день известно о 7196 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2430 человек.

4766 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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