Более 2000 рязанцев находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по данным на вторник 12 мая в регионе зарегистрировано 1744 случая заболевания коронавирусом.
Ещё 98 положительных тестов находятся ан подтверждении в лаборатории регионального Роспотребнадзора.
На сегодняшний день известно о 7196 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2430 человек.
4766 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.
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