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Более 180 тысяч рязанцев погибли на фронтах Великой Отечественной

7info
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22 июня, в День памяти и скорби, Рязаньстат напомнил о печальных цифрах Великой Отечественной войны. 

В годы войны (с 1941 по 1945) более 300 тысяч жителей Рязанской области ушли на фронт, 182 тысячи рязанцев погибли.

За доблестный труд в тылу врага государственными наградами награждены 256 тысяч рязанцев.

В Фонд обороны наши земляки собрали 30 миллионов рублей, на строительство боевой техники – 16 миллионов рублей. 

Мы гордимся тем, что автором народного гимна защиты Отечества –  песни «Священная война» –  стал наш земляк, композитор Александр Александров (1883-1946), уроженец Михайловского уезда Рязанской губернии. 

Песня была написана за 3 дня на слова Лебедева-Кумача и уже 26 июня 1941 года в исполнении Ансамбля песни и пляски Красной Армии провожала отбывающих на фронт с Белорусского вокзала. 

Она поддерживала высокий боевой дух в войсках, приближая Великую Победу, и стала самой популярной песней военных лет.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.

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