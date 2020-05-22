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Более 150 рязанских предприятий получили кредиты на поддержание занятости

7info 2
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265 заявок на кредит под 0% годовых на выплату заработной платы направили в банки предприниматели Рязанской области. 74 обращения поступило от индивидуальных предпринимателей, три относятся к среднему бизнесу, остальные — к малому. 154 заявления одобрены. Кредитный лимит по ним составил 247,2 млн рублей, 137,4 млн рублей уже перечислены предпринимателям.

Целевую ссуду на поддержание занятости можно получить в уполномоченных банках по ставке 0% годовых на срок до 6 месяцев. С заявлением представитель малого и среднего бизнеса может обратиться, если его деятельность относится к перечню отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии. Актуальный перечень можно найти на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации

Кроме того, предприниматели из любой отрасли и на любые цели могут получить кредиты по ставке 8,5% годовых на срок до 3 лет в рамках программы Банка России по стимулированию кредитования малого и среднего бизнеса. Для получения такого кредита необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте АО «Корпорация «МСП». При этом бизнес не может находиться в стадии банкротства, а его финансовое состояние должно соответствовать требованиям программы. Помимо основных документов, банк может запросить дополнительные данные о заемщике.

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