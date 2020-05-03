Более 1000 рязанцев заражены коронавирусом

По состоянию на 08.30 воскресенья, 3 мая, в Рязанской области зарегистрирован 1021 случай коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
Ещё 55 положительных тестов находятся на подтверждении в лаборатории Роспотребнадзора.
За весь период пандемии выздоровели от COVID-19 73 человека. 56 из них помощь оказывалась в стационарах, остальные лечились дома, так как болезнь протекала в лёгкой форме.
Под наблюдением медиков сейчас находятся 2226 человек. 3238 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.
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