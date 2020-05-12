Более 1000 рязанцев обратились за кредитными каникулами

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645 рязанцев получили одобрение заявок на кредитные каникулы. Объем ссудной задолженности по договорам, по которым льгота уже предоставлена, составил 208,7 млн рублей. Всего за апрель 2020 г. была подана 1061 заявка. Часть из них банки еще рассматривают. Чаще всего рязанцы просили кредитные каникулы по потребительским кредитам (356), ипотеке (240) и автокредитам (138).

По 314 заявкам был получен отказ. Как правило, причиной является превышение установленного максимального размера кредита. Также кредиты физических лиц реструктурируются по собственным программам банков.

Закон о кредитных каникулах начал действовать 3 апреля 2020 года. Он распространяется на граждан и представителей малого бизнеса, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. На время льготного периода, который может составлять до 6 месяцев, заемщик освобождается от всех платежей по кредиту, штрафы и пени не растут, а кредитор не может продать находящуюся в залоге машину или квартиру. Факт снижения дохода необходимо подтвердить: предоставить справку из ФНС, уведомление о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист или иные документы.