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Более 100 рязанцев увековечили память о своих героических предках с помощью Почты России

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Почта России в Рязанской области получила более 100 фотографий участников Великой Отечественной войны от жителей Рязанской области для участия во всероссийском проекте «Дорога памяти». Все фотографии отсканированы, размещены на официальном сайте проекта и возвращены владельцам.

Фотографии принимаются во всех отделениях почтовой связи Рязанской области, а затем в особом порядке передаются в Управление федеральной почтовой связи региона. Специалисты сканируют и публикуют снимки в единой базе данных. Отделения почтовой связи есть в самых удаленных населенных пунктах региона, что позволяет присоединиться к проекту всем его жителям.

В отделениях связи прием фотографий для проекта «Дорога памяти» продлится до 31 мая 2020 года.

Как известно, министерство обороны России реализует проект по возведению на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Главного храма Вооруженных Сил. Центральное место в храме займет построенная по хронологическому принципу от начала войны до Великой Победы мультимедийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов, символизирующих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Главный элемент «Дороги памяти» – общедоступная единая информационная база с десятками миллионов фотографий и писем фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

К слову, в годы Великой Отечественной войны почтовики приняли, обработали и доставили более 10 млрд. писем, почти 23 млн. посылок. Почта являлась единственной нитью, соединяющей фронт с тылом. Сегодня, в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, основная задача Почты России – связать поколения, помочь сохранить память о подвиге наших предков.

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