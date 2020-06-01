Блогер Илья Варламов вновь раскритиковал застройку Рязани

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Известный российский блогер Илья Варламов вновь обратился к теме Рязани. Пост он опубликовал у себя в блоге.

Варламов напомнил, что уже приезжал в Рязань осенью прошлого года в «разгар архитектурного погрома». Тогда его тексты вызвали большой резонанс в городе. Блогер считает, что в Рязани сносят исторические дома, и она теряет своё лицо.

Весной в центре города вновь снесли несколько старых деревянных строений. В том числе и дом на улице Садовой, где ранее жил Константин Симонов. Блогер пишет, что «красивый русский город превращается в унылое г…о». Он предупреждает, что от исторической Рязани скоро не останется и следа.