БК «Рязань» официально признан чемпионом Дивизиона ЦФО

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27 апреля клубы-участники Дивизиона ЦФО по баскетболу получили письмо за подписью исполнительного директора МКЦ ЦФО В.А.Бычкова. Из него следует, что соревнования признаются завершенными, а их победителем признан БК «Рязань». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В документе, в частности, говорится.

В связи с пандемией коронавируса и установлением запрета на проведение спортивных мероприятий Ассоциацией «МКЦ ЦФО по баскетболу» принято решение о приостановке всех незавершенных соревнований с 17 марта 2020 года.

Ограничения на проведение соревнований сохраняются до сегодняшнего дня, что делает невозможным проведение оставшейся части спортивного сезона 2019-2020 г.г. в период май – август 2020 года.

После проведения телефонных консультаций с представителями команд, участвующих в соревнованиях под эгидой МКЦ ЦФО, было принято решение о завершении регулярного сезона в дивизионе «ЦФО» соревнований ЦФО среди мужских и женских команд. Места команд на данном этапе соревнований определяются согласно проценту побед в таблице на 17 марта 2020 года.

Итоговая классификация команд-участниц Соревнований ЦФО среди мужских команд сезона-2019-2020. Дивизион ЦФО.

1. БК «Рязань» Рязань

2. БК «Брянск» Брянск

3. БК «МицуБаскет» Липецк

4. БК «Тверь» Тверь

5. БК «Русичи»-2 Курск

6. ЦСП «Динамо-Росэнергоатом» Десногорск (Смоленская область)

Команды, занявшие первое, второе и третье места в соревнованиях среди мужских и женских команд в дивизионе «ЦФО» будут награждены кубками соответствующих степеней.

Команды, занявшие первое, второе и третье места в соревнованиях дивизиона «ЦФО» среди мужских и женских команд будут награждены комплектами медалей соответствующих степеней.

Принято решение об отмене полуфинальных этапов Соревнований ЦФО среди мужских команд, предусмотренных регламентом. Финальный этап запланирован на 9 – 11 октября 2020 года. Турнир планируется провести в формате «Финал восьми». К участию в соревнованиях приглашаются: БК «Рязань», БК «Брянск», БК «МицуБаскет» Липецк, БК «Тверь», БК «Русичи»-2 Курск, БК «Олимпик» Мытищи, БК «Кристалл» Лыткарино, БК «Глория» Балашиха.