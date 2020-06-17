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Бизнесменов освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал 2020 года

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8 июня 2020 года подписан Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ, освобождающий бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года. Для страховых взносов за этот период освобождение реализовано в виде установления тарифов по ставке 0%.

К получившим такую меру поддержки лицам закон относит организации – субъекты МСП, а также индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности. Также в список войдут пострадавшие некоммерческие организации по реестрам, которые будут сформированы уполномоченными органами.

Они освобождаются от уплаты:

– налога на прибыль организаций в части авансовых платежей за II квартал 2020 года;

– налога по упрощенной системе налогообложения, налога на доходы физических лиц для ИП в части платежей за II квартал 2020 года;

– единого сельскохозяйственного налога в части авансового платежа за первое полугодие 2020 года;

– единого налога на вмененный доход, водного налога, торгового сбора в части налога (сбора), исчисленного за II квартал 2020 года;

– акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части налога за апрель-июнь 2020 года;

– налога по патентной системе налогообложения — за календарные дни срока действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года.

Освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года будет предоставлено:

– по налогу на имущество организаций – для всех объектов;

– по транспортному и земельному налогам – для транспортных средств и земельных участков, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности;

– по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижимости, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности.

Пониженный тариф страховых взносов в размере 0% установлен для пострадавших лиц в отношении выплат за апрель, май и июнь 2020 года.

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